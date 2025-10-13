快訊／OpenAI攜博通推AI晶片！道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國人工智慧領域再傳重大合作！OpenAI宣布與博通共同開發首款自家設計的AI處理器，預計將於2026年下半年開始生產並部署，目標打造總算力高達10吉瓦的定制晶片，耗電量等同800多萬美國家庭。OpenAI執行長Sam Altman表示：「這次與博通的合作，是打造AI基礎設施的重要關鍵。」目前協議財務細節尚未公開，OpenAI的資金來源也未說明。受此激勵，博通股價盤前飆漲超過12%，開盤漲幅亦達8.7%。

美股三大指數13日晚間同步開高，道瓊工業指數開盤上漲407.02點（0.89%），報45886.62點；標普500指數漲83.10點（1.27%），來到6635.60點；那斯達克綜合指數則勁揚398.83點（1.80%），收在22603.26點。台灣時間13日晚間9時39分，三大指數持續走揚，道瓊漲458.82點（1.01%）、標普500漲74.10點（1.13%）、那斯達克漲320.37點（1.44%）。

個股方面，輝達表現亮眼漲2.59%，台積電ADR勁揚4.58%，特斯拉也上漲2.52%。蘋果漲0.71%，亞馬遜漲0.77%，Alphabet漲1.68%，Meta漲0.57%，微軟漲0.67%，網飛小跌0.26%。博通則受合作消息激勵大漲6%。