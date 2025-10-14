黃金期現貨衝破4100美元　白銀飆52.5美元同刷天價

▲黃金價格持續衝高，今年來漲幅超過56%。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到美中貿易緊張局勢升溫，以及市場對美國降息的樂觀預期影響，國際黃金期現貨價格雙雙衝破每盎司4100美元新高；白銀價格也升至歷史高點。

《路透社》報導，台北時間14日凌晨1點47分，現貨金上漲2.2%，報每盎司4106.48美元，為首度衝破4100美元大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至台北時間今（14）日上午7點37分左右，現貨黃金再飆上每盎司4130美元，再創歷史新高；紐約期金觸及每盎司4150美元，同破紀錄。

金價今年以來已上漲56%，並在上週首次突破4,000美元大關，受到地緣政治與經濟不確定性、美國降息預期以及各國央行積極買進黃金等多重因素推動。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「金價的上升動能可能輕易持續下去，我們可能在2026年底前看到金價突破每盎司5,000美元。」他補充指出，穩定的央行購金、ETF資金流入、美中貿易緊張以及美國利率下降的前景，正為金市提供結構性支撐。

在地緣政治方面，美國總統川普上週五重新點燃了與中國的貿易緊張關係，結束了這兩個全球最大經濟體之間的微妙停火。

同時，交易員預估聯準會10月降息1碼（25個基點）的機率為97%，12月降息的機率則達100%。由於黃金不具孳息特性，通常在低利率環境下表現良好。

美國銀行與法國興業銀行的分析師目前預測，金價將在2026年達到每盎司5,000美元，而渣打銀行則將明年的平均金價預測上調至4,488美元。渣打銀行商品研究全球主管Suki Cooper表示：「我們認為這波漲勢仍有延續空間，但短期內若出現技術性回檔，將有助於長線上漲趨勢的健康發展。」

現貨白銀上漲3.1%，報每盎司51.82美元，盤中一度觸及52.12美元的歷史高位，受到與金價相同的利多因素及現貨市場緊俏影響。

《彭博社》指出，倫敦市場現貨白銀一度上漲0.4%，至每盎司52.5868美元，超越了1980年1月在芝加哥期貨交易所（CBOT）監管、現已停用的合約所創下的高點。

白銀是少數幾個在1970年代與1980年代大宗商品暴漲潮中創下高價、但迄今尚未被超越的市場之一。根據自1993年以來的即時現貨數據，白銀已創下新高，並在倫敦金銀市場協會（LBMA）公布的每日拍賣價格資料中超越1980年的紀錄。

技術指標顯示，金銀均處於超買區間，黃金相對強弱指數（RSI）為80，白銀為83。白金上漲3.9%至每盎司1648.25美元，鈀金上漲5.2%至1478.94美元。