快訊／台股開高走低收盤大跌130.27點　台積電漲10元至1425

台股今天下跌。

記者林潔禎／台北報導

台股今（14日）開高走低，加權指數終場大跌130.27點，以26793.15點作收，跌幅0.48％，成交量6831.69億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲358.68點開出，指數開高走低，盤中最高達27507.16點，最低26764.06點，終場收在26793.15點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1425元，漲幅0.71％；鴻海（2317）下跌7元至206元；聯發科（2454）下跌10元至1305元；廣達（2382）下跌10.5元來到284元；長榮（2603）上漲10元至189元。

今天漲幅前5名個股為揚智（3041）上漲2.75元，漲幅10％；新興（2605）上漲2.25元，漲幅9.98％；萬海（2615）上漲7.6元，漲幅9.97％；中航（2612）上漲5元，漲幅9.96％；康控-KY（4943）上漲0.98元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為榮科（4989）下跌4.15元，跌幅9.96％；光聖（6442）下跌88元，跌幅9.94％；華新（1605）下跌3元，跌幅9.71％；中釉（1809）下跌1.95元，跌幅9.38％；銘旺科（2429）下跌11元，跌幅9.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 揚智（3041） 30.25 ▲2.75 ▲10.0％ 新興（2605） 24.8 ▲2.25 ▲9.98％ 萬海（2615） 83.8 ▲7.6 ▲9.97％ 中航（2612） 55.2 ▲5.0 ▲9.96％ 康控-KY（4943） 10.85 ▲0.98 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮科（4989） 37.5 ▼4.15 ▼9.96％ 光聖（6442） 797.0 ▼88.0 ▼9.94％ 華新（1605） 27.9 ▼3.0 ▼9.71％ 中釉（1809） 18.85 ▼1.95 ▼9.38％ 銘旺科（2429） 111.0 ▼11.0 ▼9.02％

資料來源：證交所