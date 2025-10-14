快訊／台股開高走低收盤大跌130.27點　台積電漲10元至1425

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（14日）開高走低，加權指數終場大跌130.27點，以26793.15點作收，跌幅0.48％，成交量6831.69億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲358.68點開出，指數開高走低，盤中最高達27507.16點，最低26764.06點，終場收在26793.15點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1425元，漲幅0.71％；鴻海（2317）下跌7元至206元；聯發科（2454）下跌10元至1305元；廣達（2382）下跌10.5元來到284元；長榮（2603）上漲10元至189元。
今天漲幅前5名個股為揚智（3041）上漲2.75元，漲幅10％；新興（2605）上漲2.25元，漲幅9.98％；萬海（2615）上漲7.6元，漲幅9.97％；中航（2612）上漲5元，漲幅9.96％；康控-KY（4943）上漲0.98元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為榮科（4989）下跌4.15元，跌幅9.96％；光聖（6442）下跌88元，跌幅9.94％；華新（1605）下跌3元，跌幅9.71％；中釉（1809）下跌1.95元，跌幅9.38％；銘旺科（2429）下跌11元，跌幅9.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|揚智（3041）
|30.25
|▲2.75
|▲10.0％
|新興（2605）
|24.8
|▲2.25
|▲9.98％
|萬海（2615）
|83.8
|▲7.6
|▲9.97％
|中航（2612）
|55.2
|▲5.0
|▲9.96％
|康控-KY（4943）
|10.85
|▲0.98
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮科（4989）
|37.5
|▼4.15
|▼9.96％
|光聖（6442）
|797.0
|▼88.0
|▼9.94％
|華新（1605）
|27.9
|▼3.0
|▼9.71％
|中釉（1809）
|18.85
|▼1.95
|▼9.38％
|銘旺科（2429）
|111.0
|▼11.0
|▼9.02％
