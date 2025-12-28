60億科技大廠驚爆關廠！南科廠4條產線全停...年前恐裁員

▲精金科技宣布關閉南科廠區，明年1月31日全面停產。（翻攝Google Maps）
圖文／鏡週刊
台灣科技產業再傳震撼消息！市值約60億元的觸控面板感應器大廠精金科技（3049）重訊宣布，董事會決議關閉位於南科的工廠，已逐步縮減產能，預計於明年1月31日全面停產。
精金科技前身為和鑫光電，成立於1999年，2002年掛牌上市，長年深耕AMOLED觸控感應器與TFT薄膜電晶體驅動背板領域，具備5.5代產線可直投0.25mm超薄玻璃的關鍵技術，曾是全球重要供應商之一。
為何選擇此時關廠？
精金科技指出，近年全球面板產業供需結構改變，加上主要客戶策略調整，AMOLED觸控感應器市場競爭日趨激烈，公司必須採取更審慎的經營策略，分階段調整產線規劃，最終拍板關閉南科廠。資深副總經理周致中說明，南科廠共有4條產線，將全數停產，後續營運模式勢必出現重大轉變。
關廠是否牽動裁員與下市疑慮？
對外界關心的員工安置問題，周致中表示，公司將依《勞動基準法》及相關勞動法令辦理，並依《就業服務法》通報主管機關，秉持保障員工權益原則，妥善規劃相關配套措施，盡量降低衝擊。同時也強調，公司並無下市計畫，未來將先進行資產活化，再評估後續發展方向。
更多鏡週刊報導
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
凍漲5年撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價遭酸 一票人力挺：還是很便宜
蔣萬安去了！強震後飛上海參加雙城論壇 反映共機擾台？他這樣說
讀者迴響