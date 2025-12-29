台股創新高！漲115點至28685　台積電漲10元至1520

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（29日）以28662.79點開出，指數大漲106.77點，漲幅0.37％。台股隨後漲勢擴大至上漲129.17點至28685.19點，再刷新高，封關前持續趕進度。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1515元，漲幅0.33％，隨後漲勢擴大，上漲10元至1520元，逼近天價1525元；鴻海（2317）上漲1.5元至227元；聯發科（2454）上漲5元至1390元；廣達（2382）下跌1元來到262元；長榮（2603）上漲1元至192元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌20.19點或0.04％，收在48710.97點；標準普爾500指數下跌2.11點或0.03％，收6929.94點；那斯達克指數下跌20.21點或0.09％，收在23593.1點；費城半導體指數上漲3.27點或0.05％，收7207.64點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48710.97 ▼20.19 ▼0.04% S&P500 6929.94 ▼2.11 ▼0.03% NASDAQ 23593.1 ▼20.21 ▼0.09% 費城半導體指數 7207.64 ▲3.27 ▲0.05%

資料來源：證交所