「宏泰58」大陸公安作為　航政退休高階為有助海上交通安全

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

記者張佩芬／台北報導

今年2月底，西非多哥籍貨輪「宏泰58」在台灣海域避風期間，因該船往返運動航跡可疑，而當時又發生台澎3號海纜斷裂事件，海巡署認定是惡意破壞，但本月24日大陸公安宣布該船涉嫌走私之後，引發多方論戰，對此航政退休高階認為，撇開政治，這一事件對於改善數十年來兩岸交通安全問題是有幫助的。

曾經主管港口問題的航政退休高階指出，數十年來台灣港口、海域，長期遭次級船干擾，造成港區滯留、非法海域錨泊、拒開AIS、海難、擱淺及其他海上交通安全等管理問題，這次兩岸相關單位能積極出面處理相關問題，對主管海上交通安全的交通部航港局是好消息。

由於台灣海域常遇惡劣海象，長期以來冬季與颱風常傳出海難事件，遇到投保不足或是保賠機構不願承擔責任等情況，都是要我官方貼錢善後，航港局今年10月15日起實施船東責任保險(P&I)審查新制，明列認可的49家認可的國際保賠組織與我國保險公司，就是要改善相關問題。

國內有評論指出，大陸公安機關經過審訊「宏泰58」相關船員後，宣布通緝涉嫌運用該船走私冷凍品至大陸兩名台籍嫌犯；這件事大陸方面顯然在意的是治安犯罪事件遭曲解成為國安威脅。

但我方海巡署並不接受這樣的說法，指控相關報導「直接挑戰我國司法管轄權，用以推卸破壞我國海纜之違法行為」。

我方航政退休高階認為，這個事件引發兩岸官方高度重視，不論事件如何發展，估計未來雙方都會加強船隻管理，對改善台灣海域海上交通安全會有正面效果。