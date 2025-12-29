台積電穩守1530元天價　台股漲254點迎28810史上最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲254.87點，以28810.89點作收，漲幅0.89％，成交量4390.98億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲106.77點開出，指數開高走高，盤中最高達28841.64點，最低28595.35點，終場收在28810.89點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1530元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5.5元至231元；聯發科（2454）上漲35元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）下跌0.5元至190.5元。

今天漲幅前5名個股為昶昕（8438）上漲3.15元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲2.85元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲2元，漲幅10％；志聯（2024）上漲1.55元，漲幅10％；群創（3481）上漲1.35元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為鼎炫-KY（8499）下跌39.5元，跌幅9.92％；精金（3049）下跌0.73元，跌幅9.92％；工信（5521）下跌2.5元，跌幅9.88％；銘異（3060）下跌2.7元，跌幅7.83％；亞翔（6139）下跌44元，跌幅7.47％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 昶昕（8438） 34.65 ▲3.15 ▲10.0％ 旭暉應材（6698） 31.35 ▲2.85 ▲10.0％ 鴻碩（3092） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 志聯（2024） 17.05 ▲1.55 ▲10.0％ 群創（3481） 14.85 ▲1.35 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鼎炫-KY（8499） 358.5 ▼39.5 ▼9.92％ 精金（3049） 6.63 ▼0.73 ▼9.92％ 工信（5521） 22.8 ▼2.5 ▼9.88％ 銘異（3060） 31.8 ▼2.7 ▼7.83％ 亞翔（6139） 545.0 ▼44.0 ▼7.47％

資料來源：證交所