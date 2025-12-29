台積電穩守1530元天價　台股漲254點迎28810史上最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲254.87點，以28810.89點作收，漲幅0.89％，成交量4390.98億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲106.77點開出，指數開高走高，盤中最高達28841.64點，最低28595.35點，終場收在28810.89點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1530元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5.5元至231元；聯發科（2454）上漲35元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）下跌0.5元至190.5元。
今天漲幅前5名個股為昶昕（8438）上漲3.15元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲2.85元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲2元，漲幅10％；志聯（2024）上漲1.55元，漲幅10％；群創（3481）上漲1.35元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為鼎炫-KY（8499）下跌39.5元，跌幅9.92％；精金（3049）下跌0.73元，跌幅9.92％；工信（5521）下跌2.5元，跌幅9.88％；銘異（3060）下跌2.7元，跌幅7.83％；亞翔（6139）下跌44元，跌幅7.47％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|昶昕（8438）
|34.65
|▲3.15
|▲10.0％
|旭暉應材（6698）
|31.35
|▲2.85
|▲10.0％
|鴻碩（3092）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|志聯（2024）
|17.05
|▲1.55
|▲10.0％
|群創（3481）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|鼎炫-KY（8499）
|358.5
|▼39.5
|▼9.92％
|精金（3049）
|6.63
|▼0.73
|▼9.92％
|工信（5521）
|22.8
|▼2.5
|▼9.88％
|銘異（3060）
|31.8
|▼2.7
|▼7.83％
|亞翔（6139）
|545.0
|▼44.0
|▼7.47％
