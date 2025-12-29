ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不是三星、英特爾　外媒曝「壓垮台積電」的最大壓力

▲▼台積電、英特爾（Intel）爆發「晶片諜戰」。（圖／VCG）

▲台積電最大壓力不是英特爾、三星。（圖／VCG）

記者許力方／綜合報導

在全球AI浪潮推動下，台積電穩坐先進製程霸主地位，成為輝達（NVIDIA）、AMD等無廠半導體大廠爭相依賴的核心供應商。不過科技媒體分析，台積電當前最大的挑戰並非來自三星或英特爾，其人力短缺與資本支出飆升兩大問題正逐漸逼近失控邊緣，處境可以說是因「過度成功」而受苦。

先進製程爆單　產能壓力全面湧現

[廣告]請繼續往下閱讀...

Wccftech報導指出，AI需求暴增，使台積電5奈米、4奈米到3奈米等製程長期供不應求，產能幾乎滿載。包括輝達、AMD在內的AI晶片幾乎全數仰賴台積電代工，讓公司營收與市占持續攀升，但也迫使台積電必須不斷加速擴產。

資本支出狂飆　人力缺口成隱憂

報導分析，台積電為維持技術領先，必須投入龐大資金。市場預估，台積電2026年資本支出可能高達500億美元，重點放在2奈米等新世代製程，同時還要確保4奈米主流產線穩定供應。然而，巨額投資也讓供應鏈成本壓力劇增，加上工程與技術人力吃緊，成為擴廠進度的一大變數。

除了晶圓製程，先進封裝同樣成為瓶頸。隨著高效能運算（HPC）需求暴衝，台積電被迫以更激進速度擴充。報導指出，英特爾（Intel）、三星也正加速布局EMIB等封裝技術，試圖在產能吃緊之際吸引客戶轉向。

短期難被取代　壓力全落台積電

報導總結，雖然台積電在先進製程領域幾乎沒有對手，短期內，對輝達等大客戶而言台積電幾乎是唯一的選擇，這意味著，目前所有壓力都集中在台灣晶片巨頭身上。

關鍵字： 三星英特爾台積電輝達Wccftech

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【目的何在？】賴清德：我不貪不取沒違法「彈劾總統浪費時間」

推薦閱讀

美股2025記憶體4雄霸榜！SanDisk飆580%居冠　輝達漲幅大縮水

美股2025記憶體4雄霸榜！SanDisk飆580%居冠　輝達漲幅大縮水

美股2025年最後交易日收低，但回顧全年，雖震盪起伏，但繳出亮眼漲幅，以個股來看，拜人工智慧（AI）需求所賜，科技股引領市場，記憶體儲存股4雄漲勢驚人，在標普500成分股全年漲幅榜上居前四，晟碟（Sandisk）全年飆漲580% 居冠，至於AI領頭羊輝達（NVIDIA）因AI泡沫擔憂以及Google的TPU競爭影響，全年的漲幅還不到2024年的三成。

2026-01-01 11:29
AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

台股2025年風光收盤，全年大漲5928.5點、漲幅達25.74%，其中AI潮流引領下半年台股頻創新高，統計2025年台股科技ETF前十表現，含息報酬率落在3成上下，排名居冠野村台灣新科技50（00935）拿下。

2026-01-01 09:59
群創獲SpaceX訂單股價飆4年高點　大股東明起申讓賣股500張

群創獲SpaceX訂單股價飆4年高點　大股東明起申讓賣股500張

受惠扇出型面板級封裝打入SpaceX傳聞影響，面板廠群創光電（3481）本周以來股價強強滾，在昨（2025年12月31日）盤中股價飆升至17.75元近4年高點，但也引發大股東賣股潮，法人董事代表人申報轉讓500張，預計從明（2日）起透過一般交易從市場賣出。

2026-01-01 12:19
扣除額提高綜所稅沒少繳　稅務單位：關鍵在「基本生活費」

扣除額提高綜所稅沒少繳　稅務單位：關鍵在「基本生活費」

財政部中區國稅局表示，納稅人詢問已增加列舉扣除金額，為何稅額沒有減少？探究原因才發現原來是「基本生活費」造成的影響。

2026-01-01 12:52
勞工10萬救命錢申請倒數計時　借款總額已衝破116億

勞工10萬救命錢申請倒數計時　借款總額已衝破116億

攸關勞工10萬元救命錢的「勞工保險被保險人紓困貸款」申請期間進入倒數計時，據勞動部、勞保統計數據顯示，至114年12月31日傍晚為止，申請件數達11.69萬件，金額已衝破116.71億元。

2026-01-01 00:28
台股10大權值股2025年股價表現　台達電飆漲逾1倍最風光

台股10大權值股2025年股價表現　台達電飆漲逾1倍最風光

去（2025）年台積電（2330）挾著全球先進製程領先地位，以1550元股價新高封關，全年漲幅達46.54%，但在前10權值股，台積電漲幅排名第三，而台達電（2308）去年全年漲幅達127.67%，才是漲幅第一大，而漲幅第二大則是日月光控股（3711）全年漲幅也有6成。

2026-01-01 00:05
報薪水太誠實　長輩狂問「這個月有10萬嗎？」輪班仔崩潰！網教1招

報薪水太誠實　長輩狂問「這個月有10萬嗎？」輪班仔崩潰！網教1招

薪水到底該不該讓家人知道？一名網友因為高薪選擇輪班工作，家人得知後，每次見面都瘋狂追問薪資細節，長輩甚至將此事跟左鄰右舍討論，讓他壓力山大，如今很後悔當初把薪資全盤告知家人。對此，網友紛紛表示，「大部分愛問薪水的都是想看笑話」、「我都選擇低報，然後哭窮，就不會再被問了」。

2026-01-01 17:39
馬士基CEO憂船隊增長快於港口擴充　我港口空間足將以優惠費率搶改靠

馬士基CEO憂船隊增長快於港口擴充　我港口空間足將以優惠費率搶改靠

馬士基航運執行長柯文勝(Vincent Clerc)去年年底在世界航商大會上指出，船隊增長速度快於港口擴充速度，憂心未來會有港口擁擠問題惡化現象。台灣港務公司總經理王錦榮表示，我國貨櫃碼頭運力充足，公司今年將訂出獎勵辦法，鼓勵船公司在鄰近港口擁擠時改靠高雄港，進而爭取成為定期彎靠客戶。

2026-01-01 16:49
5.3萬股民注意！00927配息0.91元　年化配息率16.7％

5.3萬股民注意！00927配息0.91元　年化配息率16.7％

擁有5.3萬人受益人群益半導體收益（00927）公布最近預估配發金額為0.91元，若以昨（31）日收盤價21.84元來推算，預估單次配息率約4.17%，年化配息率近16.7%。除息日訂於1月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進，收益分配發放日則訂於2月13日。

2026-01-01 09:06
19.4萬股民注意！00900配息0.075元　年化配息率6.5％

19.4萬股民注意！00900配息0.075元　年化配息率6.5％

擁有19.4萬受益人月配息富邦特選高股息30ETF（00900）公布此次配息預估配發0.075元，以昨（31）日收盤價13.76元計算，單次配息率約0.54%，年化配息率約6.5%。

2026-01-01 06:05

讀者迴響

熱門新聞

27.1萬股民注意！國泰00881配息2.65元　年化配息率16％

金管會跨年夜「再罰4公司」430萬

跨年夜發錢！　6津貼一早進帳「最多近10萬」

群創獲SpaceX訂單股價飆4年高點　大股東明起申讓賣股500張

報薪水太誠實　長輩狂問「這個月有10萬？」輪班仔崩潰

快訊／0050只排第10名！2025績效十強ETF曝光　3檔主動式進榜

元旦國定假日上班　出勤可領雙倍薪

勞工10萬救命錢申請倒數計時　借款總額已衝破116億

外商老總退休20年更有錢　親曝3關鍵

兄弟失和掀遺產風暴！　安永會計師：3招合法化解「特留份」爭議

長榮海運年終發10個月！今天就入袋　員工爽跨年

AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

規模達1400億5檔ETF成分股換血　00918各增刪14檔

台塑唯一上榜！2025全球家族企業500強曝光　台灣2集團摔出名單

規模846億00918換股快開獎　市場「劇透」先拉玉山金等14檔

北捷1／3信用卡、乘車碼上線　台新銀卡友享最高10次免費搭乘

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

19.4萬股民注意！00900配息0.075元　年化配息率6.5％

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！
華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

白目公益網紅賓賓哥人設再崩　有正宮還曖昧 辣妹「寶爺」　賣佛牌吸金遭國稅局盯上

白目公益網紅賓賓哥人設再崩　有正宮還曖昧 辣妹「寶爺」　賣佛牌吸金遭國稅局盯上

雲林2死車禍！遺體慘被輾成肉泥　肇逃甘蔗車「第一視角」畫面曝

雲林2死車禍！遺體慘被輾成肉泥　肇逃甘蔗車「第一視角」畫面曝

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366