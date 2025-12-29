不是三星、英特爾　外媒曝「壓垮台積電」的最大壓力

▲台積電最大壓力不是英特爾、三星。（圖／VCG）



記者許力方／綜合報導

在全球AI浪潮推動下，台積電穩坐先進製程霸主地位，成為輝達（NVIDIA）、AMD等無廠半導體大廠爭相依賴的核心供應商。不過科技媒體分析，台積電當前最大的挑戰並非來自三星或英特爾，其人力短缺與資本支出飆升兩大問題正逐漸逼近失控邊緣，處境可以說是因「過度成功」而受苦。

先進製程爆單 產能壓力全面湧現

Wccftech報導指出，AI需求暴增，使台積電5奈米、4奈米到3奈米等製程長期供不應求，產能幾乎滿載。包括輝達、AMD在內的AI晶片幾乎全數仰賴台積電代工，讓公司營收與市占持續攀升，但也迫使台積電必須不斷加速擴產。

資本支出狂飆 人力缺口成隱憂

報導分析，台積電為維持技術領先，必須投入龐大資金。市場預估，台積電2026年資本支出可能高達500億美元，重點放在2奈米等新世代製程，同時還要確保4奈米主流產線穩定供應。然而，巨額投資也讓供應鏈成本壓力劇增，加上工程與技術人力吃緊，成為擴廠進度的一大變數。

除了晶圓製程，先進封裝同樣成為瓶頸。隨著高效能運算（HPC）需求暴衝，台積電被迫以更激進速度擴充。報導指出，英特爾（Intel）、三星也正加速布局EMIB等封裝技術，試圖在產能吃緊之際吸引客戶轉向。

短期難被取代 壓力全落台積電

報導總結，雖然台積電在先進製程領域幾乎沒有對手，短期內，對輝達等大客戶而言台積電幾乎是唯一的選擇，這意味著，目前所有壓力都集中在台灣晶片巨頭身上。