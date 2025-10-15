鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

▲國際黃金價格持續升高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

根據《Investing.com》報價，黃金期貨交易價格過去24小時最高曾刷4205.65美元天價，至台北時間15日上午9點半左右仍在4205.06美元附近表現，漲幅超過1%。

除了黃金盛勢凌人，白銀報價也持續向上飆升，《彭博社》指出，白銀一度衝破每盎司53.54美元的價位。

擁有「黃金王子」封號的台銀貴金屬部經理楊天立指出，黃金為各國央行儲備所需資產，較白銀更加抗跌，他觀察，白銀歷史天價應在60美元左右，目前還未衝破天際線，但要留意回檔下殺的風險。

《彭博社》指出，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，美國央行有望在本月稍晚再降息1碼。消息一出，美國公債殖利率跌至數周低點，而黃金等貴金屬不具孳息，利率與借貸成本下降通常有利於金價上漲。

同時，市場風險情緒轉為避險，進一步支撐金價。美國總統川普表示，可能中止與中國的食用油貿易，為兩國關係再添緊張氣氛。此前華府上周威脅對中國再加徵100%關稅，北京則揚言報復。

另外，交易員正緊張等待美國政府對「關鍵礦產」展開的第232條調查結果——其中包括白銀、鉑金與鈀金。該調查重燃市場憂慮，即便這些金屬在4月已被正式排除關稅名單，仍可能再度面臨加稅風險。

今年以來，四大貴金屬價格已飆升58%至80%之間，成為商品市場的主導焦點。黃金漲勢主要受到各國央行持續買進、ETF持倉增加，以及美聯準會降息推動。