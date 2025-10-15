主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

▲主計長陳淑姿。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

主計總處8月公布的經濟預測，估2025年台灣經濟成長率為4.45%，不過近幾個月，出口依舊暢旺，主計總處主計長陳淑姿直言，AI需求持續看好，今年經濟成長率「應該有點低估」，應可超過4.5%。

主計總處今天赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委林德福、賴士葆、李彥秀均關注台灣今年經濟成長表現。

國民黨立委賴士葆表示，總統賴清德今年的國慶演說引用亞洲開發銀行報告，指出台灣今年經濟成長率達5.1%，是亞洲四小龍之首，如何看待此數據。

陳淑姿表示，主計總處原本認為下半年經濟成長放緩，但近幾個月景氣穩定，且AI需求看好，8月預估的經濟成長率4.45%「應該有點低估」。

陳淑姿說明，中央銀行9月中旬發布的經濟預測，對今年經濟成長率預測為4.55%，已經高於主計總處；綜合近期經濟情勢，今年經濟成長率應該會上修，超過4.5%，亞洲開發銀行甚至估台灣可達5.1%，看看今年有沒有機會趨近5%。

不過立委關切，台美關稅談判持續，可能要等到10月底、11月初的「川習會」過後，才會有結果，是否衝擊台灣經濟表現。

陳淑姿認為，關稅會有影響，但預測應不至於下修，因為近幾個月經濟穩定，而關稅影響不會下半年馬上顯現，可能會往後延。