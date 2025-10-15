特力屋訂16日以每股58元登錄興櫃　今年底展店至65家

▲特力屋外觀。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

居家裝修品牌特力屋（7867）將於16日登錄興櫃市場交易，推薦證券商認購價格為每股58.00元。截至2025年9月底止，特力屋全國共63家門店市，預計今年11月和12月將預計新增2家，達到65家門市。

特力屋成立於1994年3月，主要從事居家裝修相關商品及服務之銷售，從早期DIY產品到現在以「為你服務」（Do It For You）的角色轉型，提供完整居家修繕與裝修服務，深化消費者信賴感。

特力屋2024年營收95億元、毛利率37.15%，稅後淨利1.57億元、每股純益1.70元，今（2025）年上半年度營收46億元、毛利率37.43%，稅後淨利1.77億元、每股純益2.20元，營業利益及獲利較113年同期成長38.71%及35.60%；今年前3季營收67.73億元。

特力屋近年來持續拓展社區店，具備靈活調整營運策略的能力，能迅速調整店鋪展閉，降低風險並快速反應市場變化，計畫未來每年都將計畫穩定展店，進一步擴大消費者觸及範圍並提升市場佔有率。

特力屋深耕居家裝修市場30年，目前已擁有千萬會員及上百名專業社區管家，門市遍布全台，深入社區，提升接觸率與服務便利性。公司以門市通路優勢結合豐富自有品牌產品、創新體驗式賣場、社區管家服務及電商銷售平台，打造全通路消費體驗。

除了商品銷售之外，亦推出社區管家服務，提供免費到府丈量、專業諮詢、居家空間改善建議等一條龍服務，真正做到「服務到家」，滿足顧客多元需求，致力成為消費者有力的居家修繕夥伴。

因應超高齡化社會趨勢、中古屋修繕及小宅裝修需求提高，特力屋以商品銷售結合創新服務模式拓展市場，未來隨著創新服務模式的深化，及實體門市、社區管家、電商整合的全通路消費體驗，預期隨市場滲透率持續提升，特力屋未來營收及獲利成長可期。