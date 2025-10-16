蕭煌奇「當沖像玩Game」：就看一看　炒股險少1棟房

▲對蕭煌奇來說，現在的唱片市場跟以前差很多，他笑，現在做音樂是為了開心跟身體健康。他出身在樂觀的家庭，也始終保持樂觀的心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

歌手蕭煌奇近年以地獄哏頗受網民歡迎。蕭煌奇說，他家的相處模式本來就是很歡樂的，對於地獄哏，他自己也能找到趣味所在，同歡同樂。

只是，冒犯與地獄哏的邊界，他心並不盲，是很清楚的。當有些網友跨過了邊界，問蕭煌奇一些冒犯人身尊嚴的白痴問題。他不會回覆，甚至會刪掉對方的帳號。這個地獄哏的高手，偶爾真的會打開地獄的門。

蕭煌奇在今年雙北世壯運拿下帕拉柔道金牌。柔道是他從小就開始做的事，他說自己平常還做跑步及重訓，我好奇他跑步怎麼跑，他笑笑說：「就扶住旁邊跑，總是要想辦法做啊。」

蕭煌奇愛看電影，新上檔的國片他都會去看。「前一陣子《96分鐘》《角頭—鬥陣欸》，戲院的人都很多。」對已看過的作品，更說自己會預先下載好，坐飛機再看一次。

這裡的動詞雖然是看，但當然蕭煌奇是用聽的，他自有他的樂趣所在。「有些電影，在Netflix上線時，我還會二刷、三刷，因為有時候你再看，那個體會又不一樣。你又可以在細微的地方去體會說哦，原來是這樣。」

▲蕭煌奇專輯及演唱會都找李炳輝來唱，台上他對李炳輝說：「76歲應該在家享福了，還請你上台唱歌。」話說得婉轉，背後卻有他對長輩的心意。

從小媽媽就要他學自立，當科技讓視障人士在生活上更方便，蕭煌奇也投資股票。4月股災時，他某一檔股票讓他當時帳面上立刻少了1棟房子。或是在美國下飛機時，想賣股票，卻按成買股，他回憶起來卻也沒什麼懊惱，「哇，挫賽，只好當沖賣掉⋯明明會賺錢的，就輸掉了，氣死了！」

蕭煌奇從年少時就是一個很愛玩遊戲的人，他說起這些事，的確像是在過電玩裡的關卡。「就真的當成玩電動，賺錢就是加加減減⋯當沖，沖得可凶的。」他笑得像是玩遊戲的孩子。

當然，他有成人的考量，是在有限的程度裡冒險。「其實我覺得股票就是開盤9點到10點之間，速度跑最快。早上如果不需要出門工作，就看一看，玩一玩，就是錢的上下。」不過倒也不是莽玩直衝。問他會不會有銀行裡錢不夠交割的時候，蕭煌奇搖頭，直說：「不可能，要掌握銀行帳戶裡有多少錢，你才可以玩。」

「我從年輕的時候就覺得，有機會的時候，就要好好存錢。因為你會上台，有一天還是會換你下台，那你下台沒有機會的時候，就必須要靠你年輕的時候努力得到的成果，去過你的下半輩子，或是說去過你的退休生活。」因此，他早先就買房及自己的錄音室了。

蕭煌奇 1976年9月22日生。本是弱視，但在15歲時完全失明。2002年12月推出第一張創作專輯《你是我的眼》。發過多張專輯的蕭煌奇是國台語雙聲道，2018年破紀錄拿下第4座金曲最佳台語男歌手獎。2025年，蕭煌奇在雙北世界壯年運動會奪下帕拉柔道金牌，最近發行第8張台語專輯《做一個惜情軟心的人》。

