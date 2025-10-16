扛過4次股災　「433配置」曝光

▲金融市場瞬息萬變，專家建議透過多重資產基金配置，享穩健收益。（圖／鏡週刊提供，下同）

全球市場充滿高度不確定性，受關稅法案、通膨、經濟數據飄忽不定等事件干擾，尤其聯準會主席鮑威爾在近期談話中，點出當前股市估值已高，市場步入高檔震盪，加上美中貿易戰全面升溫，使得投資操作難度大增。專家認為，川普百變，投資策略也要跟著變化，建議打造多重資產基金配置，如此在亂流來臨時能抱著抗震，且保有穩健收益。

「如果不熟悉股債平衡配置，可用最懶人也最適合小資族的投資術，就是選擇多重資產基金來做平衡，以我為例，我也會把股票停利部位，轉進平衡型基金或多重資產基金，當做金雞母。」財經主持人、基金小姐姐詹璇依教戰，多重資產基金相當於平衡型2.0版，操作策略更靈活，目前股市漲多部位可轉進多重資產基金。

根據統計，全球不確定性指數（WUI，World Uncertainty Index）至今年8/25達105,558.3，創下歷史新高（2008/01至2025/08），同時，MSCI世界指數未來12個月本益比已達20.3倍，接近3年來高點20.4倍，且2026年預估股利率只有1.78％，遠低於無風險利率美國10年期公債殖利率4％左右水準。

「市場常演出快漲快回、破底反彈走勢，如果投資人在高點重押股票，容易在暴跌時受重傷。」中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明建議，全球股市估值已走到相對高點，此時投資人應開始思考，將部分投資由積極調整為相對穩健的收益組合，在兼顧資本利得、收益分配目標下，降低受市場波動影響的風險。

而「多重資產基金」（Multi-Asset Fund）因為能跨資產類別：股票、債券、高收益債、甚至選擇權策略等配置，內部結構分散特性，能降低整體波動性，成為投資人在震盪市場中的穩健選擇。

例如，中國信託策略優利多重資產基金規劃433配置策略：40％被動式掩護性買權ETF（Covered-call ETF）為業界最高，30％債券及30％高息股，幫助投資人在面對潛在風險時，仍有持續創造收益的機會。

以抗震度來看，檢視近20年大回檔，2022年暴力升息期間，全球股市跌幅25％，433配置下跌18％；再看2020年疫情期間，全球股市跌幅34％，433配置下跌23％，另外，2008年金融危機及2015年中國股災，433配置同樣抗跌，足見其下檔風險控制能力。中國信託策略優利多重資產基金10月27日開始募集，計價幣別有新台幣、美元兩種級別，收益分配採月配息機制。

全球不確定性指數攀至歷史新高

註：統計至2025/08/25 資料來源：World Uncertainty Index網站

433配置相對能控制下檔風險

註：統計回測區間2005/06/30-2025/06/30 資料來源：Bloomberg



