3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

財金博士段昌文偏好「直投債」，2年前執行「股4債6」配置，安心當債市包租公。

財金博士段昌文偏好「直投債」，2年前執行「股4債6」配置，安心當債市包租公。

圖文／鏡週刊

預期降息循環啟動，財金博士段昌文早在2023年12月開始布局債券，實行「股4債6」的資產配置，「我買債券是持有到期，並非短線操作；當時債券殖利率在5％左右，正是鎖定收益的好時機。」他強調，債券到期時，發行公司會歸還本金，加上期間穩定的票息，能帶來一筆確定的現金流，他投資攻守兼備，打造出每年被動收入300萬元的成績。

不同於一般投資人以債券ETF投資為主，段昌文更偏好「直投債」（直接買進單一公司發行的債券），「債券ETF沒有到期日，投資人必須承受淨值波動，基金經理人若為了維持存續期間而不斷換債，可能在高利率環境下賣出舊債、承受價差損失。」段昌文評估，直投債能鎖定殖利率可安心持有。

「很多人問我說，債券下跌怎麼辦？問題是，我買的是直投債，我持有到期，沒有要賣啊！我已鎖住2023年買進的殖利率近5％，而且它比ETF還穩定。」段昌文分析，債券ETF要承受市價漲跌，不見得完全配息給你，因為它可能有價差損失，配息也要遵循ETF發行規範。

「該怎麼配就怎麼配，以目前美國10年期公債殖利率4.13％（10/8數據）來看，也就是投入100萬，1年後給你4.13萬，但是ETF若遇到債券價格下來，可能就要從息裡面扣掉啊！」段昌文說。

而買直投債的關鍵在於避開違約風險，段昌文用3高門檻選好債，「我會請銀行理專列表給我，我只要A級以上高信評的投等級公司債，且殖利率需高於4％，還要叫得出名字的高知名度企業，例如亞馬遜、沃爾瑪、輝瑞還有歐洲銀行等公司債，我都有。」他說，趁著債券價格跌、殖利率攀升時進場，這樣就能做個長期穩定收租的債市包租公。

段昌文買亞馬遜2034年到期的公司債RR3等級，他教戰，每1張公司債都有到期日，都會標出到期年份，也會註明票息，「我這檔亞馬遜票面利率4.8％，到期殖利率超過5％，沃爾瑪我也有買，票息給我3.95％，到期殖利率是4.71％。」

每張債券（直投債）都有最低門檻，例如段昌文持有的沃爾瑪公司債，最少就要敲進1萬美元，「通常看到的價格不是最終買到的，預扣金額多個1成較保險，假設買1萬美元，那麼放在帳戶的錢至少是11,000美元，因為要去國外議價，議價空間不一樣，各家銀行買到的債券價格就會不一樣。」段昌文建議，平時跟多家銀行往來，資訊多、優惠也多。

另外他也買美國公債，持有美國政府2037年到期公債，「債券裡面，我的公債配置占比是1/5啦！舉例來說，若資金配置在債券市場10元，我就給公債2元，其他8元放在公司債，公司債的殖利率、價格靈敏度都比較高啊！」直投債固定收益的特性，成為段昌文累積被動收入的基石。


關鍵字： 鏡週刊投資理財

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈第三季財報，台積電第三季合併營收達新台幣 9899.2 億元，季增 6%、年增 30.3%，創下單季歷史新高；稅後純益 4523 億元，每股盈餘（EPS） 17.44 元，分別較上季成長 13.6%、年增 39.1%。此次公告關鍵數據皆大幅優於市場預期。

台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，並在法說會前公佈第3季財報，由於第3季季報再創新高，且大幅優於市場預期，台積電ADR夜盤先飆逾4%。

台積電Q3暴賺4523億新高　平均每天49億元入袋

台積電（2330）今（16）日召開2025年第3季法說會，會前公告單季稅後獲利4523億元，刷新史上單季獲利成績，相當於1天開門賺進49.16億元，比第2季平均1天賺約44億元高出5億元。

大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

台積電（2330）今（16）日下午法說將公布第3季季報，股價先刷1490元新高，根據《彭博》報導，在台積電（2330）公佈業績之前，全球投資者紛紛加大對該公司的投資，他們相信這家全球領先晶片代工廠仍將是人工智慧（AI）支出熱潮的最大贏家之一。

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

國際現貨黃金衝破每盎司4240美元新天價，國內銀樓飾金也掛出每錢1萬6170元的歷史新高，正式衝破「萬六」大關，銀樓老闆透露，有一對老夫妻上門賣掉近3公斤黃金，抱走千萬現鈔。

貿易戰火全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢

美中貿易關係波折不斷，全球股市震盪加劇，法國巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第四季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢，對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。建議投資人考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

看好鴻海（2317）搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，美系外資決定大幅調高鴻海目標價，由原先的263元大幅上調 52%至400元，維持「買進」評等，受此激勵鴻海今（16）日股價大漲逾7%，重新站上220元。

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬元確定落在11月上旬執行，財政部長莊翠雲今（16）日表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

台股今（16）日在台積電（2330）領軍下，指數大漲逾380點，衝高至27600點以上，再刷新高，記憶體族群大反攻，南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、創見（2451）鎖漲停，而台股早盤成交量最多4檔也由記憶體股全數包辦。

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

輝達（NVIDIA）屬意的北士科T17、T18土地陷入產權使用糾紛，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（16）日舉行不公開的動土儀式，《ETtoday》取得空拍畫面，確認現場已有挖土機待命動工。

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

