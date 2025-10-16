3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

▲財金博士段昌文偏好「直投債」，2年前執行「股4債6」配置，安心當債市包租公。

預期降息循環啟動，財金博士段昌文早在2023年12月開始布局債券，實行「股4債6」的資產配置，「我買債券是持有到期，並非短線操作；當時債券殖利率在5％左右，正是鎖定收益的好時機。」他強調，債券到期時，發行公司會歸還本金，加上期間穩定的票息，能帶來一筆確定的現金流，他投資攻守兼備，打造出每年被動收入300萬元的成績。

不同於一般投資人以債券ETF投資為主，段昌文更偏好「直投債」（直接買進單一公司發行的債券），「債券ETF沒有到期日，投資人必須承受淨值波動，基金經理人若為了維持存續期間而不斷換債，可能在高利率環境下賣出舊債、承受價差損失。」段昌文評估，直投債能鎖定殖利率可安心持有。

「很多人問我說，債券下跌怎麼辦？問題是，我買的是直投債，我持有到期，沒有要賣啊！我已鎖住2023年買進的殖利率近5％，而且它比ETF還穩定。」段昌文分析，債券ETF要承受市價漲跌，不見得完全配息給你，因為它可能有價差損失，配息也要遵循ETF發行規範。

「該怎麼配就怎麼配，以目前美國10年期公債殖利率4.13％（10/8數據）來看，也就是投入100萬，1年後給你4.13萬，但是ETF若遇到債券價格下來，可能就要從息裡面扣掉啊！」段昌文說。

而買直投債的關鍵在於避開違約風險，段昌文用3高門檻選好債，「我會請銀行理專列表給我，我只要A級以上高信評的投等級公司債，且殖利率需高於4％，還要叫得出名字的高知名度企業，例如亞馬遜、沃爾瑪、輝瑞還有歐洲銀行等公司債，我都有。」他說，趁著債券價格跌、殖利率攀升時進場，這樣就能做個長期穩定收租的債市包租公。

段昌文買亞馬遜2034年到期的公司債RR3等級，他教戰，每1張公司債都有到期日，都會標出到期年份，也會註明票息，「我這檔亞馬遜票面利率4.8％，到期殖利率超過5％，沃爾瑪我也有買，票息給我3.95％，到期殖利率是4.71％。」

每張債券（直投債）都有最低門檻，例如段昌文持有的沃爾瑪公司債，最少就要敲進1萬美元，「通常看到的價格不是最終買到的，預扣金額多個1成較保險，假設買1萬美元，那麼放在帳戶的錢至少是11,000美元，因為要去國外議價，議價空間不一樣，各家銀行買到的債券價格就會不一樣。」段昌文建議，平時跟多家銀行往來，資訊多、優惠也多。

另外他也買美國公債，持有美國政府2037年到期公債，「債券裡面，我的公債配置占比是1/5啦！舉例來說，若資金配置在債券市場10元，我就給公債2元，其他8元放在公司債，公司債的殖利率、價格靈敏度都比較高啊！」直投債固定收益的特性，成為段昌文累積被動收入的基石。



