債券ETF除息旺日10/20登場　14檔投等債預估年化配息率逾5％

▲聯準會10月可望再降息，添投等債投資契機。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美中關稅戰火再起，引發金融市場動盪，資產品質佳又兼顧收益的投等債獲得資金青睞，也進而帶動投等債ETF表現，統計近一月投等債ETF績效全數紅通通， 10月20日為本月債券ETF除息旺日，有24檔投等債ETF即將除息，受益人約53.1萬人，觀察24檔投等債ETF配息表現，若以10月15日收盤價來推算，有包括群益ESG投等債20+（00937B）等14檔債券ETF預估年化配息率皆達5%以上，配息表現亮眼，市場法人提醒，有意參與本次除息的投資人，最晚需在今（17）日買進。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）暨群益投資級電信債（00722B）經理人曾盈甄表示，美國就業市場放緩，且中美貿易戰不確定性升高，令市場對10月聯準會降息的預期大增，此時債市佈局應以息收為考量，並選擇優質的長天期投等債為核心配置。投資人可留意結合ESG概念的長天期投等債作為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。此外，電信產業屬剛性需求，產業基本面穩健，再加上近期蘋果新機銷售成績亮眼，帶動歐美電信業者營收獲利，有利電信債後續表現。

群益投資級金融債（00724B）經理人謝明志指出，雖然今年來金融市場歷經數波動盪，但資金持續湧入投資等級債基金，其中又以金融債最受青睞，原因在於金融業受政府高度監管機構，且美國銀行業此前已全數通過壓力測試，資本充裕，信評展望穩健，加上產業財報佳，獲利前景看好，因此吸引市場資金流入。展望後市，雖然市場不確定性猶存，但聯準會啟動降息循環，債市長多格局不變，資金料將持續偏愛像是金融債這類防禦性佳且配息表現優的商品，成長性值得期待。

