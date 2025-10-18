傳大同釋出中山北路黃金地　力拚輝達總部落腳台北

▲大同中山北上的總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）台灣總部選址陷入北士科地上權糾紛，新光人壽與北市府至今未達共識，讓進度卡關。隨著經濟部與北市府預告24日前將盤點備案土地，大同（2371）新任董事長張榮華也出手，釋出中山北路總部與大同大學校地，盼爭取輝達進駐，助AI巨頭留在台灣。

據了解，大同董事長張榮華已與前董事長、現仍掌握大同大學主導權的林郭文艷達成資產活化共識，雙方同意聯合開發中山北路精華地段。這是兩人歷經經營權之爭後首度合作，也讓停擺多年的大同總部與校地整合案重現曙光。

黃仁勳5月訪台宣布，輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，但由於地上權屬新光人壽所有，三方對解約金與土地處理方式分歧，新壽甚至在16日舉行動土典禮「宣示主權」，讓選址案再度陷入膠著。輝達也發函經濟部，若24日前仍無共識，將正式啟動備案。

業界指出，大同中山北路土地緊鄰花博園區，擁有完善電力與能源支援，大同大學更可與輝達合作建教、培育AI人才，兼具地理與產業優勢。大同內部人士也證實，今年初曾向經濟部提案提供此地作為輝達總部基地，如今將重新爭取，希望能列入政府備選名單。

外界分析，張榮華不僅是媒體大亨，對不動產與政策人脈皆深有涉獵；他入主後與林郭文艷達成合作默契，被視為「世紀和解」。若雙方能成功活化大同資產，不僅有望迎來輝達總部，也象徵百年企業重啟轉型新局。

大同公司與大同大學共同表示，樂見輝達留在台灣，願在符合法規前提下提供土地作為政府備案。「即便最終未被選上，這次合作也是推動資產重生的重要一步，」內部人士說。