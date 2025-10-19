ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電亞利桑那州廠取得第二塊土地　外媒曝與當地建商合作開發

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長魏哲家16日於法說會上表示，公司正準備加速推進美國亞利桑那州廠升級至2奈米及更先進製程，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支援持續的擴張計畫，美國鳳凰城當地媒體則報導指出，台積電已與美國建商合作，參與一項涵蓋6000英畝土地的NorthPark大型開發案。

根據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，台積電已與美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，參與一項涵蓋6000英畝（約2428公頃）土地的NorthPark大型開發案。該開發項目包含住宅、商業與創新園區等多元用途，其中約900英畝（約364公頃）規劃為「創新走廊」（Innovation Corridor），緊鄰台積電亞利桑那廠南側，被視為台積電後續擴廠的重要潛力地點。

報導指出，NorthPark開發案由普爾特房屋主導，土地所有權屬於亞利桑那州土地管理局（Arizona State Land Department），預計將透過州政府土地拍賣出售。普爾特房屋早在去年即向鳳凰城市府提出「計畫單元整體開發案」（Planned Unit Development, PUD）申請，希望重新規劃該片尚未開發的信託土地，轉作綜合型城市開發使用。

對此，台積電亞利桑那廠發言人回應《鳳凰城商業雜誌》指出：「創新走廊內的土地，為我們的擴張提供了強有力的選項。」並補充說明，公司在評估潛在擴廠地點時，重視與現有園區的距離、土地的完整連續性，以及公共設施與基礎建設的可及性。

輝達（NVIDIA） 創辦人兼執行長黃仁勳在美國時間17日在台積電（2330）位於鳳凰城的半導體製造工廠，慶祝第一顆 NVIDIA Blackwell 晶圓在美國本土生產，這也代表著 Blackwell 已實現量產。

三星電子在一份監管文件中表示，董事長李在鎔的母親和兩個姐妹計劃出售價值約 1.73 兆韓元（12.2 億美元）的公司股票。

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2025年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2025），在「科技硬體業」項目中，台廠有14家上榜為最多，包括拿下第一的台積電（2330），還有華碩（2357）、鴻海（2317）等也入列。

美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，由於美國出口限制措施，輝達在中國先進晶片市占率已從95%驟降至零，他直言美國的政策導致美國失去世界上其中一個最大的市場，而黃仁勳仍對政策改變抱持希望。

財信傳媒集團董事長在臉書以「晶片力即國力」為題指出，過去常言誰掌握石油就掌握世界，沙特國家石油公司阿美（ARAMCO）過去常是全球市值王，現在前十大輝達（NVIDIA）獨佔鰲頭，ARAMCO早已被博通 （AVGO）超車， 台積電ADR也在前十榜上，印證了未來是晶片的時代，現在是誰掌握晶片、誰就掌握世界。

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長魏哲家16日於法說會上表示，公司正準備加速推進美國亞利桑那州廠升級至2奈米及更先進製程，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支援持續的擴張計畫，美國鳳凰城當地媒體則報導指出，台積電已與美國建商合作，參與一項涵蓋6000英畝土地的NorthPark大型開發案。

數發部今（19）日針對網路傳言「出大事了，台灣海底電纜又斷了」澄清，指10月18日國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段發生海纜障礙，初步評估原因海纜供電異常，可能造成連中國、香港、日本及新加坡等部分網站少許延遲，故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路。

根據最新調查，「做多黃金」躍升經理人最擁擠交易標的，也因為近期原物料價格漲勢凌厲，帶動全球資源型基金績效近1季表現優於全球股市，根據理柏資訊統計(截至2025/10/16)，全球資源型基金近1、3月類型漲幅6.7%、16%，表現優於MSCI世界指數的0.7%、6.6%，其中滙豐全球關鍵資源、復華全球原物料、安聯全球油礦金趨勢等基金，近3月漲幅逾2成，表現相對突出。

經濟部舉辦台灣設計展已邁入第23年，今年台灣設計展首次移師彰化，橫跨彰化市、鹿港鎮及彰南（田尾鄉、田中鎮）三大展區，多家隱形冠軍產業現形，更號召超過700位設計師、1640家廠商及600家在地店家共同參與，彰化縣經濟暨綠能發展處長張寒青以「彰化雖然沒有台積電，但台積電不能沒有彰化！」揭露這項展覽的份量。

金管會要求上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，台灣空運響應落實企業社會責任，於今(18)日號召數百名員工及眷屬前往新北市萬里翡翠灣，舉辦「淨灘暨家庭日」活動。淨灘為企業社會責任的核心業務，展示減碳的具體行動，台灣空運將愛地球化為具體行動，期能推動ESG與支持台灣2050淨零目標。

