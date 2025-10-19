台積電亞利桑那州廠取得第二塊土地　外媒曝與當地建商合作開發

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長魏哲家16日於法說會上表示，公司正準備加速推進美國亞利桑那州廠升級至2奈米及更先進製程，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支援持續的擴張計畫，美國鳳凰城當地媒體則報導指出，台積電已與美國建商合作，參與一項涵蓋6000英畝土地的NorthPark大型開發案。

根據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，台積電已與美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，參與一項涵蓋6000英畝（約2428公頃）土地的NorthPark大型開發案。該開發項目包含住宅、商業與創新園區等多元用途，其中約900英畝（約364公頃）規劃為「創新走廊」（Innovation Corridor），緊鄰台積電亞利桑那廠南側，被視為台積電後續擴廠的重要潛力地點。

報導指出，NorthPark開發案由普爾特房屋主導，土地所有權屬於亞利桑那州土地管理局（Arizona State Land Department），預計將透過州政府土地拍賣出售。普爾特房屋早在去年即向鳳凰城市府提出「計畫單元整體開發案」（Planned Unit Development, PUD）申請，希望重新規劃該片尚未開發的信託土地，轉作綜合型城市開發使用。

對此，台積電亞利桑那廠發言人回應《鳳凰城商業雜誌》指出：「創新走廊內的土地，為我們的擴張提供了強有力的選項。」並補充說明，公司在評估潛在擴廠地點時，重視與現有園區的距離、土地的完整連續性，以及公共設施與基礎建設的可及性。