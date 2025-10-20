普發現金1萬元　國泰金調查：4成民眾用於旅遊、消費

▲民眾消費購物示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

普發現金一萬元，最快將在11月入帳，而民眾將如何使用？國泰金10月國民經濟信心時事題調查顯示：41%民眾預計將普發現金用在旅遊及消費，其中26%的民眾選擇在國內旅遊及消費，15%民眾將用於國外旅遊及消費，32%民眾則規劃用於投資（如股票、基金或外幣等），14%的民眾則傾向把現金拿來儲蓄。

國發會最新公布的8月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，國泰金10月國民經濟信心時事題調查，景氣現況樂觀指數上揚至-12.8，展望樂觀指數亦同步走升至-14.5，大額消費意願指數提高至5.9，耐久財消費意願指數走揚至-14.1，買房意願微幅上升至-45.1，賣房意願指數走升至-32.4。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯準會（Fed）於9月降息，提振投資人情緒，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市及台灣股市震盪走高，國泰金10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至24.8，風險偏好指數亦走高至17.2。

主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%，國泰金10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.42%，有67%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有60%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

