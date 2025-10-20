13檔台股ETF今除息拼場！00922填2成　5標的先達陣2垂淚

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（20）日是ETF超級除息日，約有13檔股票型ETF進行除息，總受益人數達66.3萬，盤中已有五檔ETF完成填權息走勢，分別群益半導體收益（00927）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）、凱基台灣AI50（00952）、FT臺灣永續高息（00961），國泰台灣領袖50（00922）上攻25.02元，填息2成多，富邦特選高股息30（00900）則暫時貼息。

台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔大型電子權值帶頭攻堅下，加權指數創下27768點新高，已有五檔今日除息股票型ETF完成填息。

00927經理人謝明志表示，受關稅提前拉貨潮帶動下，今年上半年出口總值達2833億美元，創下歷史同期新高，其中AI相關產品出口成長率高達44.78%，保守估計下半年成長率仍逾3成，展現AI產品成長動能強勁。此外，晶圓代工龍頭近日上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣；在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

00934經理人張圭慧表示，今年上半年受到川普政策衝擊，致市場普遍預期「上半提前拉貨、下半年旺季不旺」。然而隨著關稅議題已被市場消化，加上上市櫃企業9月營收陸續公布後，許多公司營收仍持續大幅成長，包含一直以來需求都非常強勁的AI供應鏈，以及伴隨蘋果新機推出後營收顯著成長的蘋概股。而台股高股息ETF今年以來績效表現分歧，主因在於選股策略差異，聚焦科技成長股的高股息ETF表現相對亮眼。展望後市，台股進入第四季旺季，有利成長股表現。00934在9月進行成分股調整，轉向聚焦獲利高成長的公司，有望跟上這波旺季行情。



