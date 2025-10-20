快訊／台股史上最高收盤！漲386點至27688　台積電漲30元報1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲386.26點，以27688.63點作收，為史上最高收盤，漲幅1.41％，成交量4858.59億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲178.07點開出，指數開高走高，盤中最高達27768.27點，同創史上新高，最低27412.45點，終場收在27688.63點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1480元，漲幅2.07％；鴻海（2317）上漲12元至238.5元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）上漲8元來到296.5元；長榮（2603）下跌2元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為禾伸堂（3026）上漲10.5元，漲幅10％；華東（8110）上漲2.3元，漲幅9.98％；聯德控股-KY（4912）上漲8元，漲幅9.96％；州巧（3543）上漲4元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.9元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為美時（1795）下跌20.5元，跌幅6.84％；卜蜂（1215）下跌9.5元，跌幅6.51％；台揚（2314）下跌1.55元，跌幅6.34％；強盛新（1463）下跌1.1元，跌幅5.99％；宇瞻（8271）下跌5.5元，跌幅4.85％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾伸堂（3026） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 華東（8110） 25.35 ▲2.3 ▲9.98％ 聯德控股-KY（4912） 88.3 ▲8.0 ▲9.96％ 州巧（3543） 44.15 ▲4.0 ▲9.96％ 雙鍵（4764） 54.1 ▲4.9 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 美時（1795） 279.0 ▼20.5 ▼6.84％ 卜蜂（1215） 136.5 ▼9.5 ▼6.51％ 台揚（2314） 22.9 ▼1.55 ▼6.34％ 強盛新（1463） 17.25 ▼1.1 ▼5.99％ 宇瞻（8271） 108.0 ▼5.5 ▼4.85％

資料來源：證交所