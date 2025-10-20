快訊／台股史上最高收盤！漲386點至27688　台積電漲30元報1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲386.26點，以27688.63點作收，為史上最高收盤，漲幅1.41％，成交量4858.59億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲178.07點開出，指數開高走高，盤中最高達27768.27點，同創史上新高，最低27412.45點，終場收在27688.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1480元，漲幅2.07％；鴻海（2317）上漲12元至238.5元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）上漲8元來到296.5元；長榮（2603）下跌2元至184.5元。
今天漲幅前5名個股為禾伸堂（3026）上漲10.5元，漲幅10％；華東（8110）上漲2.3元，漲幅9.98％；聯德控股-KY（4912）上漲8元，漲幅9.96％；州巧（3543）上漲4元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.9元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為美時（1795）下跌20.5元，跌幅6.84％；卜蜂（1215）下跌9.5元，跌幅6.51％；台揚（2314）下跌1.55元，跌幅6.34％；強盛新（1463）下跌1.1元，跌幅5.99％；宇瞻（8271）下跌5.5元，跌幅4.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾伸堂（3026）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|華東（8110）
|25.35
|▲2.3
|▲9.98％
|聯德控股-KY（4912）
|88.3
|▲8.0
|▲9.96％
|州巧（3543）
|44.15
|▲4.0
|▲9.96％
|雙鍵（4764）
|54.1
|▲4.9
|▲9.96％
|美時（1795）
|279.0
|▼20.5
|▼6.84％
|卜蜂（1215）
|136.5
|▼9.5
|▼6.51％
|台揚（2314）
|22.9
|▼1.55
|▼6.34％
|強盛新（1463）
|17.25
|▼1.1
|▼5.99％
|宇瞻（8271）
|108.0
|▼5.5
|▼4.85％
資料來源：證交所
