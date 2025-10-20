港務公司轉投資風電領域有成　風能訓練再獲GWO亞太區最佳團隊

▲台灣風訓公司再度榮獲「GWO亞太區年度最佳團隊」。圖左起風訓公司培訓講師廖珥舒、資深業務專員劉邦傑、培訓組長董佳芳。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司本月7日於西班牙馬德里國際風能組織(下稱GWO) Safety & Training Forum and Awards再度榮獲「GWO亞太區年度最佳團隊」，為113、114年連續兩年獲獎。該公司本次從亞太區域119家GWO訓練中心脫穎而出，訓練品質深獲國際肯定。

台灣風訓公司成立目的為提供離岸風電人員專業且符合GWO認證的培訓課程。自107年核發國內首張GWO認證至今，累計發證突破15,000張證書，培訓來自70國離岸風電技師，不僅支持國內離岸風電產業發展，更助力全球投入離岸風電建設的人才培育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該今(114)年在訓練方面導入進階技術訓練

-GWO危害能源控制(Control of Hazardous Energies; CoHE)，提供風電技師前沿技術培訓，除持續深耕國內市場外，亦積極爭取國外業務。

台灣風訓公司前於6月赴南韓簽署訓練合作備忘錄，合作對象包含南韓地方政府－全羅南道政府、新安郡政府、法人研究機構－綠能研究院(Green Energy Institute)、國立木浦大學(Mokpo National University)、國際第三方認證單位－TUV SUD Korea及當地風電運維與工作船業者－HeungHae、SERFAC，橫跨南韓產官學界，將品牌延伸至國際市場。

展望未來，台灣風訓公司將持續導入各項國際標準課程，包括GWO安裝模組(BTT- Installation)、吊掛與索具操作(Crane and Hoist)、高壓電(High Voltage)及葉片維護課程(Blade Repair)；並針對海事專業訓練需求進行評估，如CTV操船、拖船操控，以及國際海事承包商協會(IMCA)水下無人機ROV課程，致力打造國際化、一站式訓練中心。

配合政府發展離岸風電產業，港務公司集結轉投資事業佈局風電領域，規劃四大營運主軸「風電國產化專區」、「風機預組裝基地」、「港勤運維」、「人才培訓」，以協助風場建置、國內風電產業在地化與產業深耕。

今年10月29日至31日港務公司將與旗下轉投資事業台灣風訓公司、台灣港務港勤公司及台灣港務重工公司一同參加「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」，邀請各界先進與合作夥伴蒞臨南港展覽館一館的展位(N0501)一起交流！