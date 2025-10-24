年賺25％！　史丹佛博士曝投資「選賽道」心法：5年翻3倍

▲Andrew說，選對賽道順勢而為，在風口上連豬都會飛，而美股就是對的賽道。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

臉書粉絲團「美股探路客」版主Andrew是創投出身，投資經歷超過20年，靠著選對賽道、順勢而為，創造年化報酬率25％的亮眼成績，實現3年翻倍、5年翻3倍的致富成果；他強調，風口上連豬都會飛，只要吃到趨勢紅利，投資可以很輕鬆。

「選對賽道，投資這條路可以事半功倍！」經營臉書粉絲團「美股探路客」的版主Andrew，以美股作為投資主軸，他認為，相對於台股，美股資訊透明、市場成熟且成交量大，更重要的是，引領全球潮流、改變時代的公司都在美國，「美股就是對的賽道！」靠著選對賽道，Andrew創造年化報酬率至少25％的績效，達到3年翻倍、5年翻3倍的成績，累積出八位數身家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他不僅強調要在對的賽道奔跑，更直指順風而行的重要，「在風口上，連豬都會飛，看對趨勢，才能吃到時代紅利。」現階段他特別看好AI、半導體、電動車、太空等領域的發展動能。

策略一 微笑曲線＋大雁理論 挑出好標的

Andrew舉AI產業為例，高階人才以及資金如洪流般湧入，出現明顯的「勢」，「只要沾上邊的公司，幾乎全都受惠，這一股大勢很容易判斷，只要順勢而為，都能順風順水；反觀傳產或景氣循環股，對總體經濟敏感，如果一檔股票要花你大量時間研究，才能看出好壞，那往往不是好投資。」



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

達人理財／用效率前緣篩出好標的 財金博士避開傻子股年收息300萬

達人理財／5招基金投資術大公開 財經主播定期定額10年滾千萬

達人理財／數學聰明腦也曾輸光積蓄 大學教授靠3心法從破產翻身