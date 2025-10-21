6檔ETF換股一文看！　00881增刪各一檔

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
臺灣指數公司於今（21）日公布FT臺灣Smart（00905）、國泰台灣科技龍頭（00881）、中信臺灣智慧50（00912）、野村臺灣新科技50（00935）、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣中小50ETF（00733）等六檔ETF成分股異動，此次成分股異動於昨（20）日交易結束後生效，今（21）日起生效。
資產管理規模64億元FT臺灣Smart（00905）所追蹤「特選Smart多因子指數」成分股納入31檔：1436華友聯、1773勝一、2010春源、2015豐興、2228劍麟、2247汎德永業、2313華通、2316楠梓電、2327國巨*、2328廣宇、2387精元、2423固緯、2612中航、2636台驊控股、3017奇鋐、3416融程電、3515華擎、3563牧德、3617碩天、4137麗豐-KY、4736泰博、4958臻鼎-KY、5225東科-KY、5243乙盛-KY、5434崇越、6005群益證、6515穎崴、8210 勤誠、8499 鼎炫-KY、9910豐泰、9925新保。
成分股刪除檔31檔：1307三芳、1476儒鴻、1522堤維西、1590亞德客-KY、1708東鹼、1795美時、2006東和鋼鐵、2107厚生、2357華碩、2393億光、2395研華、2520冠德、2543皇昌、2547日勝生、2607榮運、2610華航、2832台產、2883凱基金、3008大立光、3130一零四、3209全科、3413京鼎、3679新至陞、4532瑞智、4571鈞興-KY、5007三星、6605帝寶、9904寶成、9924福興、9927泰銘、9938百和。
資產管理規模740億元國泰台灣科技龍頭（00881）所追蹤「特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」成分股納入1檔：6223旺矽；成分股刪除1檔：6415矽力*-KY。
資產管理規模12億元中信臺灣智慧50（00912）追蹤「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」成分股納入3檔：2059川湖、3653健策、6919康霈*；成分股刪除3：1101台泥、2609陽明、4938和碩。
資產管理規模113億元野村臺灣新科技50（00935）追蹤「臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」成分股納入9檔：3037欣興、3131弘塑、4966譜瑞-KY、5483中美晶、6442光聖、6510精測、6515穎崴、6526達發、6531愛普*。
成分股刪除9檔：2301光寶科、2344華邦電、2388威盛、3035智原、3105穩懋、3189景碩、3529力旺、3680家登、6415矽力*-KY。
資產管理規模63億元國泰股利精選30（00701）追蹤「低波動股利精選30指數」成分股納入14檔：1402遠東新、2303聯電、2474可成、2610華航、2618長榮航、2881富邦金、2882國泰金、2883凱基金、2885元大金、3033威健、3034聯詠、5871中租-KY、8422可寧衛、9939宏全。
成分股刪除14檔：1101台泥、1537廣隆、1717長興、1720生達、2002中鋼、2027大成鋼、2206三陽工業、2347聯強、2617台航、2887台新新光金、2889國票金、2897王道銀行、5876上海商銀、9927泰銘。
資產管理規模71億元富邦臺灣中小50ETF（00733）所追蹤「中小型A級動能50指數」成分股納入45檔：1215卜蜂、1316上曜、1414東和、1477聚陽、1504東元、1603華電、1605華新、1733五鼎、2204中華、2211長榮鋼、2302麗正、2324仁寶、2356英業達、2374佳能、2376技嘉、2409友達、2428興勤、2458義隆、2481強茂、2501國建、2540愛山林、2542興富發、2614東森、2753八方雲集、2832台產、2838聯邦銀、2855統一證、2903遠百、3026禾伸堂、3036文曄、3090日電貿、4722國精化、4967十銓、6005群益證、6235華孚、6446藥華藥、6719力智、6861睿生光電、6937天虹、8028昇陽半導體、8039 台虹、8261 富鼎、8271宇瞻、8404百和興業-KY、9910豐泰。
成分股刪除45檔：1519華城、1560中砂、1612宏泰、1616億泰、1736喬山、2233宇隆、2360致茂、2364倫飛、2404漢唐、2427三商電、2436偉詮電、2449京元電子、2455全新、2539櫻花建、2812台中銀、3013晟銘電、3030德律、3032偉訓、3035智原、3037欣興、3044健鼎、3046建碁、3376新日興、3443創意、3583辛耘、3592瑞鼎、3694海華、3706神達、4571鈞興-KY、5222全訊、5234達興材料、5243乙盛-KY、5284 jpp-KY、6191 精成科、6196 帆宣、6442 光聖、6449 鈺邦、6472保瑞、6531愛普*、6789采鈺、6805富世達、8210勤誠、8478東哥遊艇、9937全國、9958世紀鋼。
