台中會展新地標啟航　試營運首展以工具鏈結世界

▲剪綵貴賓左起立委楊瓊櫻、立法院副院長江啟臣、台灣手工具公會榮譽理事長賴亮孜、台中市市長盧秀燕、台灣手工具公會理事長謝武志、總統賴清德、貿協董事長黃志芳、立委何欣純、朗盛行銷總經理劉子豐、經濟部主任秘書莊銘池、日本燕三條貿易振興會會長長谷川直哉、金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、台中市議員林德宇。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會營運的「台中國際會展中心(TICEC)」今(21)日正式啟動試營運，首展以工具鏈結世界。座落於台中水湳經貿園區核心地帶，TICEC融合綠建築、智慧科技與永續理念，為中台灣打造國際級的會展平台，開啟產業鏈結全球的新篇章。

TICEC試營運首展迎來重量級產業盛會「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」，以「工具鏈結世界(Tools Connect the World)」為主軸，匯聚361家國內外品牌廠商、800個攤位，展出面積達8000平方公尺，展現台灣五金與手工具產業的創新能量與出口實力。

開幕典禮由總統賴清德親臨致詞，並有台中市市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳、立法院副院長江啟臣、台灣手工具公會理事長謝武志及立委何欣純、楊瓊瓔等重要貴賓共同出席。

賴清德致詞時表示，台灣手工具與五金零組件產業以「高品質、高韌性、交期快」的優勢深獲國際肯定，是台灣中小企業出口的重要基石。政府將持續與產業攜手努力，強化台灣在全球供應鏈的領先地位，並期勉手工具產業以技術為本、創新為動能，讓台灣不僅是「手工具王國」，更邁向智慧製造的國際新典範。

賴清德亦表達中央對台中國際會展中心的高度重視與堅定支持，讚揚此建設充分展現中央與地方的合作精神，並承諾中央將大力支持二期工程順利完成，期許會展中心能協助「台灣製造」更上一層樓，再次擦亮這塊重要的品牌。

黃志芳表示，台中位居台灣產業心臟地帶，聚集精密機械、工具機、航太、自行車、手工具等世界級產業聚落，透過TICEC會展平台，充分發揮「前店後廠、一日訪展」的區域優勢，國際買主可直接串聯展覽與工廠參訪，深化商務交流、加速合作機會。

▲貿協董事長黃志芳於開幕典禮致詞。(圖／貿協提供)

黃志芳強調，TICEC的啟用充份展現貿協推動「台灣製造」更上一層樓的決心，而貿協將以全台布局的策略，結合北部會展經驗與海外市場拓銷資源，發揮「會展雙核心」動能，協助企業「在地連結、國際發聲」，帶動中部企業走向全球市場、提升出口能量。

面對全球經濟變局，貿協將以TICEC為核心，持續規劃專業展覽、國際論壇與跨產業活動；並配合政府「擴大投資、深化國際合作、打造護國群山」策略，協助企業開拓市場、分散風險，運用數位與AI強化國際行銷，持續落實「行銷臺灣、服務產業」的使命。

TICEC以「大樹之門」為設計意象，象徵根植中台灣、向世界綻放的生命力；並以「魔毯」串聯展覽館與會議中心，寓意台灣產業展翼啟航、航向世界。

TICEC全館總面積達38,916平方公尺，可容納超過1600個標準攤位，並具備可彈性配置、容納30至10,000人的多功能會議空間。TICEC更是全台首座榮獲「鑽石級綠建築」認證的會展場館，展現永續發展與國際規格接軌的堅定決心。為打造智慧化展覽體驗，TICEC導入AI智慧導覽、能源監控、智能管理與多語智慧櫃檯等創新系統，結合綠色永續與科技創新，提供參展商與觀展民眾全新體驗。

五金展主辦單位表示，台中國際會展中心以國際化設施與智慧化管理系統打造嶄新場域，完善補足中部大型展覽空間缺口，為產業提供國際交流平台，帶動中台灣產業鏈升級，並以亮眼首展開啟會展新時代。

試營運首展後，TICEC將持續迎來指標性展會，包括11月登場的「2025台中工具機暨智慧製造展」，以及2026年國際級盛會「TMTS台灣國際工具機展」，2026年計有逾51場專業及消費性展覽陸續舉辦，串聯中部精密機械、航太、自行車等產業聚落，帶動產業升級、商機拓展與觀光經濟，為區域發展注入強勁新動能。

TICEC的順利啟用，凝聚了中央與地方政府及各協力單位的通力合作，展現公私協力推動中臺灣發展的具體成果。未來，貿協將以TICEC為核心基地，持續整合產業資源、深化國際鏈結，推動台灣會展實力全面升級，打造中台灣「鏈結世界、永續共榮」的新格局。