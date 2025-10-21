承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」！基北北桃攜手推動淨零轉型 　B型傑出企業受邀共展綠電成果

▲承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業獎。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

在全球邁向淨零轉型的浪潮中，新北市政府首次攜手基隆、臺北及桃園三市，共同舉辦「2025基北北桃淨零轉型聯合發表暨媒合會」，21日於新板希爾頓飯店盛大登場。

活動中，除了邀請到和碩科技董事長童子賢發表專題演講，分享企業減碳實務與國際趨勢洞見，現場也集結近30家節能、儲能、創能及智能廠商，提供技術交流與媒合展區服務，吸引超過百家業者共襄盛舉，現場氣氛熱絡，展現企業迎戰碳時代的高度熱情與行動力，這場北台灣首創的跨區合作，也象徵地方政府共同推動產業永續轉型，邁向淨零的全新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，近年憑藉扎實的ESG實踐與創新能源方案，榮獲「B型企業」優異成績的承躍能源，此次也受邀分享企業在淨零行動與永續經營上的具體成果。在以推動潔淨能源與綠色轉型為核心的經營理念下，承躍能源在今年也獲得了第22屆「國家品牌玉山獎」傑出企業獎肯定，躋身專業與社會責任典範的綠色企業代表。

▲基北北桃首次攜手打造北台灣淨零轉新里程碑，承躍能源受邀共展綠電成果。

對於基北北桃攜手推動「淨零轉型」，扮演協助企業在供應鏈減碳與能源轉型道路上的推手，承躍能源董事長蘇志宏21日出席「國家品牌玉山獎」頒獎典禮，他在會後受訪時指出，面對全球供應鏈重組與碳盤查壓力，企業唯有結合技術創新與永續思維，才能在新時代的產業鏈中保持競爭力。

蘇志宏指出，承躍能源多年來深耕太陽能發電系統與企業綠電整合服務，持續推動在地共榮的能源轉型理念，從企業園區到地方社區，導入具體的減碳技術與智慧管理方案，協助合作夥伴邁向淨零排放。

▲承躍能源董事長蘇志宏。

▲承躍能源執行長黃安美。

承躍能源執行長黃安美也表示，公司向來秉持「潔淨能源，守護未來」的企業使命，以透明治理與利他導向的決策原則推動營運，在環境保護、員工照顧及社會參與等面向表現亮眼，不僅通過B型企業嚴格審核，今年也非常榮幸可以獲得「國家品牌玉山獎」傑出企業獎的肯定。

黃安美強調，承躍能源可以在永續舞台上與眾多夥伴並肩，是對企業長期耕耘最好的肯定未來將持續透過科技創新與跨域合作，讓綠色能源成為地方產業升級的驅動引擎，讓品牌在全球市場上發光，大家一起在落實永續發展與淨零的目標下前行、持續成長。