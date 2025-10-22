ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年ETF市場熱鬧非凡，除了主動式ETF外，多檔新推出的海外股票ETF也搶著加入戰局，截至9月底，已有多達11檔新推出的海外股票ETF掛牌上市，到9月份定期定額排行榜前五大分別統一美國50（009811）、中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技（009801）、新光美國電力基建（009805）、野村美國研發龍頭（00971）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年截至9月底為止，已有11檔海外股票ETF掛牌上市，且10月份還有3檔生力軍加入，合計將高達14檔，根據CMoney統計，統一009811的9月份定期定額扣款筆數多達5,866筆、扣款人數高達2,273人，合計9月扣款金額逼近2492萬元，緊追在後的則是今年2月上市的中信NASDAQ(009800)，9月份定期定額扣款筆數4580筆、扣款人數2040人，合計9月扣款金額約1,335萬元。

統一投信所發行的統一FANG+(00757)、009811兩檔美股ETF差異，前者聚焦的是美股十檔尖牙股，坐擁亞馬遜、輝達、蘋果、Netflix等科技天王當靠山，009811則被稱為「美股版0050」，鎖定美國市值前 50 大企業，廣納科技、醫療、消費及金融等藍籌股，布局更加多元，波動度也相對溫和。

統一投信表示，對於比較穩健型或是有現金流需求的投資人，則可選擇攻守兼備且有配息機制的009811。惟美股持續創高之際，建議投資人宜採取定期定額分批買進，長線布局美股ETF，才能有效降低風險，享受美股長線成長動能。



