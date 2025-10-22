ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

▲▼ 新壽記者會-魏寶生 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新壽董事長魏寶生 。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）進入北士科出現轉機，台新新光金（2887）旗下新光人壽今（22）日召開記者會宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並附5大聲明，強調主動化解僵局合意解約。

新光人壽董事長魏寶生宣讀5大聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、主動化解僵局，以國家公益為先

本公司今日董事會決議，為化解北市府與輝達公司針對《北士科T17 T18 》土地開發案之僵局，並考量輝達公司來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，本公司本於維護國家最大公益之考量，決議授權董事長，在北市府同意返還本公司已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，俾利輝達公司進駐。

2、地上權之取得及開發進度依法合規

針對《北士科T17 T18 》土地，本公司係依公開透明之合法程序參與投標並於 110 年11 月 12 日與台北市政府簽訂契約而取得地上權，旋即依據開發計畫執行各項興築事宜。 113 年 7 月 3 1 日本公司調整開發計畫，並於 114 年 7 月 30 日完成都市設計變更審查程序，而於 114 年 10 月 9 日領得變更設計後之雜項執照，準備連續壁施工之前置作業。本公司預計年底可領得變更設計之建造執照，並進行建物主體施工，一切作業及時程皆遵循法令及地上權契約辦理，北市府完全理解各項進度及內容。部份輿論指稱前述土地仍為荒地而未開發云云，自係昧於事實所致之誤解。

3、堅守原則，不向納稅人請求未來損失之補償

本案最關鍵之爭議，在於外界擔憂的「圖利」與「補償」問題。本公司特此鄭重澄清：
a. 從未要求北市府補償未來損失： 本公司 雖已投入鉅額成本且預期未來獲利，但自始至終，本公司從未考慮、亦從未同意向北市府請求任何未來損失之補償。

b. 商業機制並非「圖利」： 本公司基於支持國家產業發展，於 114 年 5 月與輝達簽署備忘錄。原規劃係由輝達公司承接地上權契約，並依商業慣例支付本公司已支出成本及合理損失，此為兩家企業間之商業條件，毋須北市府負擔。

c. 北市府要求提報金額： 北市府在否決前述方案後，反覆要求本公司提報解除契約之補償金額，以便送市議會審議。然本公司基於「不應由納稅人補償」之初衷，從未同意、亦未曾提出請求。

4、本公司已盡力配合，唯三方各有立場，共識難以達成

本公司對《北士科T17 T18 》土地擁有地上權，自行開發將可為公司及股東創造重大利益，因而從未有對外出售或轉讓之意。而輝達公司於 114 年 4 月間主動與本公司接觸，希望本公司移轉《北士科 T17 T18 》地上權，惜未獲北市府同意，但本公司始終致力尋求三方共贏之方案。僵局之形成，在於各方立場與限制不同：輝達公司堅持須自行興建總部；然北市府囿於現行契約及避免圖利之法規框架，主張建物須興建完成後始得移轉，亦拒絕輝達公司共同參與地上物之興建。本公司雖同意配合北市府要求，提出完工後再移轉等 變通方案，惜未獲輝達同意，致使三方無法達成共識，與輝達之備忘錄亦因時限到期而失效，很遺憾輝達公司無意展延。本公司則於 114 年 10 月 12日第二次函請北市府啟動地上權契約規定之協調機制，共尋輝達公司進駐本案基地之最佳解決方案，惟未獲北市府同意。

5、改變投資策略，呼籲共創產業未來

本公司深知輝達來台對台灣產業的重要性，亦感謝過程中各界善意的督促。為促成此樁美事，本公司董事會出於維護國家最大公益為考量，決議改變原投資策略，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利之機會，以化解僵局，亦讓最近紛擾不已之本案畫下句點。倘若本公司的退讓能為台灣開創更輝煌的產業遠景，本公司相信，這不僅符合全民企盼，更是企業善盡社會責任之積極作為。本公司在事件過程中深刻感受到法令不能與時俱進之困擾，以及公務人員受到「避免圖利」框架的桎梏而憂讒畏譏，不敢採取開創性作為的難處。本公司由衷冀盼，未來法規能更加開創精進，讓政府與民間在推動重大建設時能有所依循，共創雙贏。

關鍵字： 新壽地上權輝達(NVIDIA)台北市政府土地開發利潤分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【裝高血壓閃兵】修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰移送抵新北檢

推薦閱讀

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

輝達（NVIDIA）進入北士科出現轉機，台新新光金（2887）旗下新光人壽今（22）日召開記者會宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並附5大聲明，強調主動化解僵局合意解約。

2025-10-22 16:32
北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

台新新光金（2887）子公司新光人壽今（22）日召開記者會說明放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府就合意解約展開流程，成全輝達（NVIDIA）在台發展，外界好奇先前北市副市長李四川曾提「5至8億元補償金」，新壽董座魏寶生秒回「捐公益」。

2025-10-22 16:57
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢

普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢

普發現金1萬元出現新措施！央行證實，「數位金流平台」預計11月用於普發現金。央行總裁楊金龍明（23）日將赴立法院進行業務報告，最新書面表告中指出，鑑於我國目前支付工具多元、便利且具效率，尚無發行CBDC（穩定幣）的急迫性，因此「數位金流平台」將先以發放政府數位券為試作項目，今年8月先行試作客家委員會客家幣，預計11月也會用於普發現金。

2025-10-22 16:10
非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

農業部急宣布非洲豬瘟入侵，未來5天禁運、禁止屠宰豬隻，肉品股大成（1210）、卜蜂（1215）盤中雙雙走跌，不過消息消化後大成迅速翻紅，股價漲逾半根，卜蜂則回到平盤震盪。

2025-10-22 11:29
AI電力革命　BBU概念股新盛力、順達漲停開趴

AI電力革命　BBU概念股新盛力、順達漲停開趴

輝達GB300系列將備援電池模組（BBU）納入標配後，也為電池模組相關概念股添上漲動能，今（22）日新盛力（4931）從盤下急拉到137.5元漲停價位，攻勢最為凌厲，順達（3211）一度亮燈漲停，興能高（6558）、加百裕（3323）、西勝（3625）、等均有攻勢，AES-KY（6781）則是站回1100元。

2025-10-22 10:56
力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

晶圓代工廠力積電（6770）21日舉行法說會並公布2025年第三季財報，每股稅後虧損從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元，但由於未提供Q4財測，也無法預測轉盈時間點，力積電今日股價重挫，盤中最低來到28.2元，下跌2.5元，跌幅達8.1％。

2025-10-22 10:33
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18，新光人壽今（22）日將召開臨時董事會，討論地上權變更方向，預計會後將向外界說明最終決定方向。

2025-10-22 13:48
12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

國際金價衝破每盎司4300美元新天價後出現獲利了結賣壓，美國時間周二盤中摜破4100美元後拉回，單日跌幅高達6.3%，刷12年來最大跌幅，後市將以3大關鍵為多空決戰點，專家認為，金價即使失守4000美元，長期看漲趨勢不變。

2025-10-22 10:19
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

總統賴清德敲碗「12強冠軍隊印上紙鈔」有望成行！央行今（22）日揭露，新台幣紙鈔24年，將啟動新台幣鈔券改版程序，最快2年半後正式發行。

2025-10-22 15:18
ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

今年ETF市場熱鬧非凡，除了主動式ETF外，多檔新推出的海外股票ETF也搶著加入戰局，截至9月底，已有多達11檔新推出的海外股票ETF掛牌上市，到9月份定期定額排行榜前五大分別統一美國50（009811）、中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技（009801）、新光美國電力基建（009805）、野村美國研發龍頭（00971）。

2025-10-22 14:42

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

即／美股震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

獨／國泰世華銀高層跳槽！胡醒賢接HSBC個金　游天立轉戰渣打銀

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

荷蘭突襲接管安世半導體廠！北京怒祭出口禁令

普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢

北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

中國對非洲53國實施零關稅、海運最直接受益　我業者等候時機

AI時代來臨、鋁質電容漲價　謝金河：被動元件迎來新春天

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

快訊/海鯤號是原型艦、罰款從寬　不會影響台船明年轉盈

破產保單遭扣押　金管會提醒善用「介入權」維繫保障

39.6萬股民安心！00713配0.78元填息　歷時21個交易日

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366