碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

上周五(18日)國際海事組織(IMO)投票通過，將全球海運碳稅表決延後一年，使得原規劃2027年開始列管統計、2028年開始計收的碳稅，估計要到2030年之後才會實施，近幾日國際海運研究機構陸續發表看法，都是估計會讓舊船汰換速度變慢，船公司原計畫造的雙燃料船也可能改為雙燃料預備。

法國驗船協會台灣公司總經理張耀方指出，這次IMO碳稅計畫未能過關，除了美國帶頭反對，IMO對於收的碳稅如何運用沒給出具體內容，想要各國以默契方式接受，應該也是一大主因，

在被表決延後一年情況下，估計獲得通過是2-3年以後的事，原在會議中討論到歐盟所收的碳稅在IMO規定生效後是否取消議題也未再討論，歐盟應該是會繼續碳稅收取計畫。

由於減碳是全球高共識的方向，張耀方認為，船公司新造大型船隻還是會考慮採用雙燃料，中小型船則可能採取雙燃料預備或生質燃料，不過所謂預備也分很多等級，若在建造階段多投資提升預備的等級與範圍，未來因應更嚴格的排放法規要求時，升級為雙燃料系統就不用花太多時間與額外成本做改裝。　

克拉克森證券(ClarksonsSecurities)航運分析師FrodeMorkedal在本周給客戶報告中表示，以當前的政治形勢，2026年通過碳稅的可能性變得更小，正在考慮新造船合約的船東，可能會降低他們對提前報廢舊船風險的評估，在訂購使用傳統燃料船時更加放心。

傑富瑞(Jefferies)分析師OmarNokta預計，原來下定決心船東，會重新轉向選擇傳統燃料發動機，因為訂造一艘「具備雙燃料能力」的船舶，要多花1000萬至1500萬美元，而訂造「具備雙燃料預備」 的船舶，僅需增加約50萬美元成本。

根據克拉克森的最新數據，目前訂單中的船舶中，27%為雙燃料能力船，17%為雙燃料預備船，56%為傳統燃料船。若按總噸位計算，雙燃料船所佔比例更高，主要得益於大量新造貨櫃船採用液化天然氣(LNG)。 克拉克森數據顯示，總噸位分佈為：51%雙燃料能力、26%雙燃料預備、23%傳統燃料。

Nokta表示：「我們預計，許多船東會將雙燃料能力新造船改為雙燃料預備型，以降低資本支出，尤其是針對2027年及以後交付的船舶，因為那時發動機仍可修改。

Morkedal指出，推遲的直接受益者是那些持有老舊傳統燃料船舶的船東，因為這些船舶的運營壽命可能延長。另因碳稅暫停也可能會減緩新訂單並壓低新造船價格。由於新造船活動與二手船價格密切相關，因此值得重點觀察。

目前我國萬海航運在台船建造的12艘8700箱(20呎櫃)貨櫃船，其中有兩艘是甲醇雙燃料船，另外10艘是採甲醇預備，船隻預計2027年第三季開始交船，2030年交畢。

關鍵字： 碳稅擱淺舊船汰換減慢雙燃料船雙燃料預備

