蘋果大砍iPhone Air訂單　郭明錤曝供應鏈產能大減

記者陳瑩欣／綜合報導

蘋果大幅下修iPhone Air生產訂單，同步上調其他iPhone 17機型配額，供應鏈也出現重大調整。天風國際證券分析師郭明錤預計大多數iPhone Air供應商將在 1Q26 之前減少 80% 以上的產能，而一些交貨時間較長的組件預計將在 2025 年底前停產。

郭明錤在個人平台X上表示，iPhone Air 需求未達到預期，導致供應鏈開始縮減出貨量和產能。預計大多數供應商將在 1Q26 之前減少 80% 以上的產能，而一些交貨時間較長的組件預計將在 2025 年底前停產。

郭明錤認為，這表明現有的Pro系列和標準型號已經很好地覆蓋了大部分高端用戶的需求，幾乎沒有空間開拓新的細分市場和定位——因為之前對mini、Plus和現在的Air型號的嘗試都未能獲得關注。

《日經新聞》報導，蘋果調整訂單，將以更強勁動能的高階與基礎款承接產能，淡化銷售動能偏弱的薄型款。

報導指出，iPhone Air在中國市場首日開售表現平平，北京、上海門市都出現「可當天下單取貨、免排隊」的情形；相較之下，iPhone 17 Pro系列到店客流更旺。消費者對Air的纖薄設計與新配色有感，但「試多買少」的現象突顯其價值主張與價格帶仍待驗證。

市調顯示，iPhone 17系列在美、中兩地上市首10日銷量較iPhone 16同期成長約14%，受惠於17 Pro的重新設計、全新產品Air帶來的話題性，以及近年來表現較佳的基礎款。此結構意味著「量穩、價優」的組合有望維持，有利於毛利率守住高檔。