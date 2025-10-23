從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

▲輝達（NVIDIA）近3年每季每股盈餘都達市場預期，符合Andrew「穩定經營」標準。

「決定一家公司長期報酬的是經營團隊的誠信與執行力！」創投出身的投資達人Andrew擅長操作美股，特別重視每季財報電話會議（Earnings Call）針對法人提問的解說，他直指，當好公司遇上逆風，就能在合理股價進場，拉升報酬率。

臉書粉絲團「美股探路客」版主Andrew創投出身，投資經歷超過20年，靠著選對賽道、順勢而為，創造年化報酬率25％的亮眼成績。正因是創投出身，Andrew對於「投資後管理」有一套嚴謹的紀律。

「過去在職場，我們被要求持續追蹤公司的治理能力。」他分享，預估未來獲利很重要，但團隊經營能力及誠信度才是長期報酬的利基點，「要是公司實際表現和市場預期落差太多，往往代表管理層掌控度不足。」

他舉輝達（NVIDIA）為例，從2022年至今，每季EPS（每股盈餘）只有兩次不如預期，符合他心中「穩定經營」的標準，「很多公司講得天花亂墜，股價先衝一波，但只要之後業績不如預期，很快就被打回原形，投資最怕的就是遇到只會說的公司。」

Andrew再三強調，不僅要聽其言， 更要「觀其行」。他的作法是，每季追蹤財報後電話會議（Earnings Call），「這是確認公司經營團隊能力最直接的依據。」

舉例來說，微軟在曆年2024年第3季公布財報後，雖營收優於預期，但未來指引保守，導致隔日股價重挫6%，「若沒持續追蹤電話會議，很容易誤判公司營運轉壞，錯殺好公司。」事實上，微軟在會議中就解釋，AI服務只是短期受供應延遲影響，但後續成長力道仍強，果然隔年Azure營收年增35%，股價3個月就反彈3成。

還有一次經驗是輝達2024年第4季財報，毛利率因 Blackwell 晶片良率不佳而下滑，「美銀分析師就在Earnings Call追問：『是否已經見底？』公司給出肯定答案，隔季數據證實確實落底回升。」

Andrew說，Earnings Call中公司的回覆，經常能看出現在公司關鍵營運狀況，只要學會判斷，就能掌握進場時機，「那兩次我都趁股價盤整時進場加碼，後來證明是正確決定。」

至於進出場判斷，他主要依據本益比（PE）及本益成長比（PEG，衡量成長型股票是否昂貴或便宜的指標）為主要考量指標，「只要估值合理，股價未來就還有表現空間。」他回憶，自己曾因誤判估值而受傷，「再好的公司，買在錯的價位，也可能摔很慘。」他苦笑說，曾在太陽能公司Enphase Energy高估值時進場，結果股價腰斬，讓他上了寶貴的一堂投資課。

至於現在輝達估值如何？「以10月17日股價約183美元來看，PE約32.1倍、略高於中位數平均值30.7倍，PEG約0.9倍，略低於負一個標準差的1.14倍，可以看出整體估值合理略低。」他給出答案。



