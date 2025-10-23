新台幣紙鈔5面額全改版　「不放政治人物」央行納參考

▲新台幣紙鈔上的2位重量級政治人物蔣中正、孫中山可能在下波改版中調整。圖為中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣紙鈔上的先總統蔣公（蔣中正）、國父孫中山肖象印製出現變數。央行總裁楊金龍今（23）日宣布啟動新台幣紙鈔改版計畫，為睽違24年來首見，將針對100、200、500、1000與2000元等5種面額全數換新設計，同時將「不放政治人物」納入下波改版參考。

楊金龍今日赴立法院財政委員會業務報告，其中對新台幣改版「全面額紙鈔」為主，但不包含硬幣。過去前央行總裁彭淮南曾估，鈔幣改版總花費可能高達500億元，此事在立院財委會掀起熱議。

對此，楊金龍澄清，當年估算中有8成是硬幣成本，這次僅針對紙鈔，開銷會低很多。他也坦言，雖然改版會讓每張紙鈔成本多出1.5元，但「現在不改版，未來成本會更高」，強調此時啟動正是時機。楊金龍指出，500元鈔券一定會改，2000元與200元流通率較低是否繼續發行會進行討論。

楊金龍表示，現行5種面額鈔券都會進行改版，央行會組成諮詢委員會，改版過程將納入公民參與機制，包括可能由民眾投票決定。

此外，紙鈔改版設計是否涉及「政治人物肖像」也成焦點。民進黨立委吳秉叡直言，不希望新台幣上再出現政治人物，楊金龍回應：「我們會納入參考」，未正面表態是否排除。

不過，國民黨立委賴士葆質疑改版動機，賴表示，說美國鈔券改版也只是把華盛頓人頭變大，央行改版就是在做轉型正義工作，認為央行是配合執政黨的「轉型正義」，還懷疑是為楊金龍2年半後連任鋪路。楊金龍嚴正否認，強調「絕對沒有政治考量，在國會殿堂不會打狂語」，改版純粹是因應防偽、安全與現代化需求，與政治無關。

楊金龍也指出，目前一張新台幣紙鈔印製成本約為3.5元，改版後因原物料價格上漲及防偽技術升級，預估將增加到5元，但這樣的調整屬於合理範圍。

央行尚未公布改版設計草案與時程，但楊金龍強調，會廣泛蒐集民意，並以安全、實用與社會共識為設計原則，圖案內容也會審慎處理，避免爭議。