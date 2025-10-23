央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

▲央行總裁楊金龍 。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

國際金價近期飆漲，央行持有黃金的態度引發外界關注。中央銀行總裁楊金龍今天表示，今年以來，央行都沒有買黃金，但未來若外匯存底足夠多，會考慮增持黃金。此外，他也提到，若增購黃金可以有平衡台美貿易順差的效果，央行也會考慮。

根據央行報告，截至今年9月底，央行持有黃金1363萬盎司，主要作為新台幣的發行準備。 央行持有的黃金多是早期購入，背景是民國70年代，為了平衡台美貿易順差而購入，因當時成本非常低，市場推估，隨著國際金價飆漲，屢創新高，央行身價也水漲船高，翻了10倍有餘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，黃金議題受到關注。 民進黨立委郭國文詢問，央行現在對黃金的立場是否維持只買不賣，還是有可能賣出。 楊金龍回答，央行不賣黃金，但當外匯存底足夠多時，會考量要再買。

統計顯示，今年9月底，央行持有外匯存底6029.43億美元，較去年底增加262.66億美元，為歷史新高水準，增加主因是外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

郭國文追問，過去台灣曾經為了平衡台美貿易順差，購入大量黃金，如今台美貿易順差擴大，是否會考慮再次購入。 楊金龍表示，央行先前大舉購入黃金確實是基於此動機，但當時美國不承認此作法可行，認為沒有平衡貿易順差的效果；至於現在是否適合購入，如果有平衡順差效果，會考慮。 國民黨立委賴士葆則關切金價走勢，楊金龍表示，不猜測也不預測金價。