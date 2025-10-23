台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）7奈米以下先進製程獨步全球，近兩年股價過關斬將，從570～580元附近，上攻到近期1500元新高，帶動台股屢創新高，對於「台積電一個人的武林」的現象，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤」為題撰文。

謝金河指出，在台積電加持下，半導體設備、機台以及特用化學品產業快速壯大，相關公司除了先前曾參訪過弘塑（3131）、天虹科技（6937）、千附精密（6829）之後，近期造訪印能（7734）、鴻勁（7769）、台特化（4772）、新應材（4749）等七家公司營運表現令他印象深刻。

以下為謝金河「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤」全文：

這麼多年來，很多人都批評台灣只有台積電一個人的武林，也有人說台灣不能只有一家台積電！這都只看到一個表面現象，這次我再把台灣Ai產業鏈走一次，發現台灣的產業正在發生巨大變化。

這次走訪的公司都要求不能攝影，不能錄音，更不能拍照，有的公司更是在手機上貼封條，顯見每一家公司對技術，機密的保護非常用心。這一次我對半導體設備，機台及特用化學品產業，因為台積電加持，整個產業快速壯大，留下深刻印象！

台灣半導體設備過去以進口為主，特別是從歐洲德國，日本的設備及特用化學品，這台積電逐漸培養在地供應鏈，先前我去看了弘塑，天虹科技，千附精密，這回到新竹香山很偏僻的地方去看洪誌宏董事長的印能，這家公司是氣動與熱能的處理，也就是恊助半導體客戶解決製程中的氣泡，翹曲及金屬熔焊，及晶片在高速運作的散熱問題。

印能去年創下Eps44.53元的好成績，今年首季毛利率達71.89%，印能生產機台，能夠保持六成以上毛利率，股價一直在千元以上，這是一家令人敬佩的企業。

洪董事長跟我一般高大，不過他蓄長髪，留長鬍子，非常有型，看起來他是樂在工作的人。印能目前資本額只有2.8億元，未來有寬闊的成長空間。

生產測試分類機的鴻勁，乍看以為是鴻海的子公司，其實和鴻海一點關係都沒有，但謝旼達董事長很像健策的趙宗信董事長，都是技術底，不斷研發鞏固競爭力。鴻勁正準備上市，前三季營收209.95億元，上半年Eps31.15元，還沒有上市，市值已經超過3000億元，在測試分類機市場讓競爭力刮目相看，現在在散熱解決方案更有一席之地，這是台灣先進製程肥沃的土壤養大在地設備供應鏈。

台灣的特用化學品過去也是以進口為主，但是像台特化，新應材正快速崛起，新應材股價近千元，本益比將近百倍。今天我們到彰濱工業區去看台特化，去聽陳振乾副董及張雄飛總經理作簡報，才發現台特化在AHF(無水氟化氫)及ADL(原子層沈積)已經有很大的突破。這些以前台灣不敢想的技術及產業正快速在台灣出根。

台灣因台積電而偉大，產業也因為台積電帶來肥沃土壤的養分在不知不覺中壯大。很快的時間，台灣的供應鏈就會取代國際的供應鏈，這些企業也會因為台灣在先進製程的領先快速壯大，很多小企業都會因為肥沃土壤而快速茁壯！

