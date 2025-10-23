台股指數漲幅翻倍！法人：本波漲幅仍屬溫和　後市多頭可期

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近期維持高檔震盪格局，資金動能仍強勁，目前位在27000點上下震盪，自2022年底起漲至今年9月底，指數累計漲幅達100%，國泰投信表示，近年漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是受惠於大型雲端服務業者（CSP）資本支出擴張的台灣半導體與AI伺服器族群，然而，觀察歷史經典多頭行情，1990年代受惠網路狂潮，台灣加權指數狂飆151%，2000年代迎接房市榮景，大盤指數也漲了153%，若將本波漲幅與過去相比，仍屬相對溫和，未來多頭可期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，看好AI伺服器與高速運算帶來的長期成長動能，基金上半年靈活調整產業配置，採多元布局策略，把握市場反彈時趁勢加碼 AI 科技相關族群，其中半導體持股比重已由26.97%升至29.57%，電子零組件由19.27%提升至26.87%，除了AI動能股，亦持有高息股及價值股，共持有60檔以上個股，能有效分散單一持股風險，具備長期投資之優勢。另外，在對等關稅發布後逐步降低傳產業曝險，以應對匯損與貿易摩擦風險。

國泰投信指出，根據Bloomberg預估，受到AI熱潮帶動，台股企業在2025年、2026年每股盈餘將持續成長，維持雙位數年增幅表現，AI應用正從雲端延伸至邊緣運算與終端設備，預期將在2026年前形成第二波成長動能，AI驅動的半導體需求將持續擴張，研調機構 Counterpoint Research 預估，2030年全球半導體業營收將達1兆美元以上，較 2024年增長近1倍，連帶推動台灣供應鏈，CSP四巨頭的資本支出持續上修，都將直接轉化為對台灣AI供應鏈的強勁需求。