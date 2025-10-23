ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高雄國際食品展　飯店、餐飲暨烘焙設備展讓在地食品與全球接軌

▲主辦單位偕同貴賓以象徵「港都果實・甜蜜共享」的調酒揭幕儀式，為展覽注入滿滿活力，增添繽紛色彩。(圖／貿協提供）

▲左起貿協副秘書長邱揮立、貿易署副署長胡啟娟、高雄市市長陳其邁、展昭國際總經理林茂廷以「港都果實・甜蜜共享」的調酒揭幕儀式，為展覽注入滿滿活力，增添繽紛色彩。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」；以及外貿協會與展昭國際企業共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，今(23)日舉行聯合開幕典禮，由貿易署副署長胡啟娟、高雄市市長陳其邁、貿協副秘書長邱揮立及展昭國際總經理林茂廷在高雄展覽館共同揭開序幕。

本屆展覽以「山海美饌」與「智慧鏈結」為主軸，匯集來自15國，330家國內外參展企業，使用逾580個攤位，完整呈現食品產業供應鏈，打造一場全球食尚與創意交流的國際饗宴。展出內容橫跨食品、飲品、餐飲設備與智慧製造，吸引眾多指標企業踴躍參展。

在食品區，深受全台喜愛的百年餅店「舊振南」、沙茶醬第一品牌「好帝一」、澎湖花枝丸達人「宏裕行」等業者共同展現台灣味的多元魅力。國家館則有來自韓國、越南、美國、比利時、德國、馬紹爾群島等14國業者帶來異國特色食品，從日本的茶、貝里斯的辣椒醬、德國啤酒，到馬紹爾林投果威士忌等，讓觀展民眾一站體驗世界風味。

▲展覽現場人潮踴躍，買氣熱絡。(圖／貿協提供)

▲展覽現場人潮踴躍，買氣熱絡。(圖／貿協提供)

餐飲設備方面同樣精采，包括烘焙設備專家「三麥機械」、真空封口包裝機大廠「兆酆機械」、食品自動化設備商「百城機械」，以及商用烤箱知名品牌「UNOX」等業者，展出結合智慧科技與節能設計的新一代餐飲設備，展現產業升級與數位轉型的成果。

為加強台灣食品業者拓展海外市場，展覽首日舉辦「高雄食品國際通路商採購大會」，邀請來自美國、法國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等18個國家、共40位大型零售通路買主、進口商及電商平台代表蒞臨現場，洽談健康食品、飲品、休閒零食及冷凍加工品等熱門品項，預計與台灣優質食品廠商進行超過300場次一對一洽談。

展覽期間活動內容精彩豐富，其中舞台活動亮點滿滿，包括產品推廣會、聯合試吃會及名人料理秀。今年特別邀請台灣國宴主廚阿慶師、知名網紅「Amy的私人廚房」以及型男大主廚張秋永現場展演，以創意料理結合在地食材，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。觀展民眾不僅能近距離品嚐大師級佳餚，還可參與購物滿額抽獎，最後一天更有超值限時拍賣，讓參觀體驗更豐富多元。

▲開幕典禮貴賓大合照。(圖／貿協提供)

▲開幕典禮貴賓大合照。(圖／貿協提供)

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」融合在地特色與國際視野，是食品與餐飲產業年度最重要的南台灣專業盛會。國內業者可於線上預先登記取得QR Code可快速入場，展覽第一天下午1點起開放一般民眾購票參觀，一票即可暢遊兩展。主辦單位展期間特別貼心規劃往返展館及捷運三多商圈站的免費接駁車，方便民眾輕鬆參觀。更多詳情，可至官網www.foodkh.com.tw、www.kaohsiunghoreca.com.tw查詢。

關鍵字： 高雄國際食品展飯店餐飲烘焙設備展全球接軌

