怕買不到豬肉？　經部：台糖冷凍豬肉庫存能撐1個月

▲養豬場資料照。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

台中市梧棲一養豬場爆出非洲豬瘟案例，全台如臨大敵，政府緊急宣布全台豬隻暫停宰殺及運輸5天。此舉引發民眾高度關注，擔憂豬肉供應是否會因此短缺。對此，經濟部長龔明鑫今（23日）表示，台糖公司目前冷凍豬肉庫存約 362 噸，足以支撐國內約兩週至一個月的需求，並強調會全力配合農業部調度，確保市場供應穩定。

龔明鑫就豬肉庫存與供應能力進行說明。他指出，台糖公司目前冷凍豬肉庫存總計約 362 噸，其中細分為原料肉 333 噸以及大小包裝約 29 噸。由於台糖每日供應國內約十多噸豬肉，因此這批庫存若遇到民眾搶購，將可支應 15 至 20 天的需求；若在一般情況下，則可維持一個月的供應量。

至於，此次短暫禁運5天對台糖的影響，他補充道，雖然禁運期間豬隻體重會增加約 6 公斤，但對台糖養豬事業的整體營運影響不大。

談及餐飲業的衝擊，龔明鑫認為仍需觀察市場後續的反應，政府會致力於穩定供貨，以期盡量避免物價出現波動。

另一方面，針對社會關心的非洲豬瘟防疫漏洞問題，龔明鑫強調除了廚餘和走私食品之外，小額郵包也是傳播病毒的高風險來源之一。他提到，政府每年透過 X 光篩檢檢查約 6,000 萬件郵包，並強調後續仍需強化跨部會的合作機制來加強防堵，同時也將持續討論並推動相關的管控措施。

▲經濟部長龔明鑫表示，依目前台糖的庫存推估，在正常需求下可供應約1個月。（圖／記者潘姿吟攝）