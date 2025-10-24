ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鄧白氏發布Q4全球企業樂觀指數微幅下滑1％　AI應用仍處探索期

▲101大樓,信義區,不同角度的101大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣企業樂觀指數由103下滑至95.1，季減7.6%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）發布《2025年第四季全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）及《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）報告顯示，全球企業信心在連續三季下滑後，本季跌幅收斂至1%，整體指數為104.5，顯示企業逐步適應成本壓力與地緣政治不確定性，並將重心轉向境內市場與營運效率。

值得注意的是，全球有近67%的企業已開始策略性地轉向友善市場或近岸地區，以分散供應鏈風險並提升營運韌性；美國企業的比例更高達72%，此趨勢反映出企業在面對外部挑戰時，正積極調整布局以強化競爭力。

台灣企業樂觀指數在本季由上季的103.0下滑至95.1，季減7.6%，結束先前的短期回升。儘管整體指數下滑，企業對於銷售（67.4%）、內銷訂單（64.2%）與稅前獲利（63.3%）的樂觀比例仍維持在相對高檔，顯示企業對市場需求與營運表現仍具一定信心。

同時，數位轉型成為企業投資布局的另一焦點，報告指出，目前僅有13%的企業已將生成式AI全面導入至業務營運流程中，但有高達73%處於探索或試點階段。在企業投資決策中，「AI數位基礎建設」、「資安能力」與 「ESG」（環境、社會與治理）並列為三大關鍵考量因素，反映出企業在數位轉型與永續發展上的雙軸佈局。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，本季台灣BOI自前季高點下修，應視為企業理性回應外部環境變化的「預期校準，而非信心轉弱的訊號。大型企業憑藉全球化佈局與供應鏈多元化的優勢，能夠靈活掌握近岸外包與跨市場合作等新興機會，在貿易政策逐步明朗、風險可預測性提升的背景下，展現出相對穩健的韌性。相較之下，中小企業在供應鏈與投資信心等面向承受較大壓力，反映出在產業生態系中仍需更多協同與支援。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，在全球需求趨緩與政策不確定性升高的背景下，企業信心正面臨調整。然而AI已成為當前經濟的關鍵驅動力量，不只2025上半年強勁的AI相關投資與伺服器外銷支撐了台灣與美國的經濟成長，更快速成為資本市場的重要焦點，根據台經院調查，2026年台灣資通訊、電子零組件、電機，以及機械等產業，都將AI需求與應用視為重要商機。

