ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

奧丁丁母公司首登NASDAQ！飆漲熔斷再失速狂跌　6個交易日崩9成

▲▼奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc. 成功於美國納斯達克證券交易所完成直接掛牌上市。（ 圖／公司提供）

▲奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc.成功於美國納斯達克證券交易所完成直接掛牌上市。（ 圖／公司提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

以區塊鏈金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的OBOOK Holdings（Nasdaq: OWLS）10月16日在美國納斯達克（NASDAQ）上市掛牌，首日一度上演暴漲8倍、數度觸及熔斷的瘋狂行情，但掛牌才短短6個交易日從首個交易日盤中最高的90美元下殺至23日盤中最低點7.48美元，股價雪崩92%。

OBOOK 在美股23日以上漲1.16美元或12.18%、10.68美元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

OBOOK 於掛牌首日16日開盤價為每股 68.00 美元，較參考價 10 美元上漲 580%，當天交易因股價連續波動引發數次熔斷機制，當日終場收盤報 55.55 美元，相較參考價及先前私募估值仍上漲逾 450%。

惟OBOOK股價好光景僅維持1個交易日，連4個交易日走跌，22日收盤價9.52美元，跌落10美元以下，23日才見跌深反彈。

奧丁丁是台灣一家新創公司，以區塊鏈技術為核心的商業科技公司，旗下區塊鏈科技公司，在美國時間16日正式登上納斯達克全球市場，是亞洲首家以直接掛牌上市方式交易、創下紀錄。


 

關鍵字： 奧丁丁OBOOKHoldings納斯達克區塊鏈台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

推薦閱讀

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

貨櫃船運市場美國線在減班足夠情況下，本月15日的運價順利調漲，雖然馬士基線上運價每大箱(40呎櫃)較同業低廉逾3百美元，美東也有非海運聯盟船提供的低2百美元運價，但因平均裝載率已逾九成，市場運價穩定，今(24)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲93.14點，漲幅7.11%，指數來到1310.32點。

2025-10-24 15:51
大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤　法人曝操作心法

大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤　法人曝操作心法

台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看，群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。

2025-10-24 14:46
美出口管制衝擊！　晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

美出口管制衝擊！　晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials、簡稱應材）表示，將裁減 4% 的員工，以因應美國半導體出口管制升級對公司營運的衝擊。

2025-10-24 13:55
奧丁丁母公司首登NASDAQ！飆漲熔斷再失速狂跌　6個交易日崩9成

奧丁丁母公司首登NASDAQ！飆漲熔斷再失速狂跌　6個交易日崩9成

以區塊鏈金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的OBOOK Holdings（Nasdaq: OWLS）10月16日在美國納斯達克（NASDAQ）上市掛牌，首日一度上演暴漲8倍、數度觸及熔斷的瘋狂行情，但掛牌才短短6個交易日從首個交易日盤中最高的90美元下殺至23日盤中最低點7.48美元，股價雪崩92%。目

2025-10-24 13:32
知名壽喜燒爆食安疑慮　豊漁：單一個案「停業至查明原因」

知名壽喜燒爆食安疑慮　豊漁：單一個案「停業至查明原因」

「牛喜壽喜燒．水坎鍋」新光三越南西店疑似食安疑慮，已從23起停業，業者豊漁（7847）重訊指出，會停業至至查明原因為止，此為單一門店個案，對公司財務業務尚無重大影響。

2025-10-24 11:47
不靠重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

不靠重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

9月以來，台股在台積電領軍下勢如破竹，一路驚漲，投資組合「含積量」不夠高的投資人，心中必定相當扼腕。但攤開台股科技基金，仍有2檔績效優於台積電，凸顯出經理人選股能力。

2025-10-24 10:53
時代的眼淚！謝金河：從Nokia到Lululemon　下一個Nike要小心

時代的眼淚！謝金河：從Nokia到Lululemon　下一個Nike要小心

財信傳媒董事長謝金河以「時代的眼淚會一直在我們身邊」為題在臉書發文指出，曾經的手機霸主Nokia、人造肉話題新創公司Beyond Meat，到運動品牌 Under Armour、Lululemon都曾風光一時，都難以招架市場殘酷的競爭；他更直言，下一個Nike要特別小心。

2025-10-24 10:45
英特爾Q3財報激勵盤後飆9%　陸行之：結構性改變在發生

英特爾Q3財報激勵盤後飆9%　陸行之：結構性改變在發生

英特爾（Intel）公布第3季財報，知名半導體分析師陸行之在臉書分析指出，英特爾第3季不但轉虧為盈，現金流竟然轉正，雖然對於第4季營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生。

2025-10-24 10:28
鄧白氏發布Q4全球企業樂觀指數微幅下滑1％　AI應用仍處探索期

鄧白氏發布Q4全球企業樂觀指數微幅下滑1％　AI應用仍處探索期

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）發布《2025年第四季全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）及《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）報告顯示，全球企業信心在連續三季下滑後，本季跌幅收斂至1%，整體指數為104.5，顯示企業逐步適應成本壓力與地緣政治不確定性，並將重心轉向境內市場與營運效率。

2025-10-24 06:05
美國線運價出現缺口　馬士基報價少逾3百美元、盟外船減收2百美元

美國線運價出現缺口　馬士基報價少逾3百美元、盟外船減收2百美元

美國線超大型攬貨公司指出，美國線本月15日調漲運價後，運價大致穩住，加上川普11月1日起對進口中型和重型卡車及相關零件要課徵25%關稅，近日有出現搶運現象，讓減班後船隻接近滿艙，但估計這波搶運可能讓11月以後貨量減少；另馬士基每大箱(40呎櫃)低於同業逾3百美元，盟外船公司美東減2百美元，對11月新一波漲價案影響有待觀察。

2025-10-23 21:47

讀者迴響

熱門新聞

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

不重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

從血型看理財！　A型最會存、B型月光族

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

別怕外移！童子賢：研發留台灣，產業反更強

新台幣紙鈔5面額全改版　「不放政治人物」央行納參考

時代的眼淚！謝金河：從Nokia到Lululemon　下一個Nike要小心

148萬股民揪心！0056除息0.866元　填息路坎坷

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

英特爾Q3財報激勵盤後飆9%　陸行之：結構性改變在發生

非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它！

美國線運價出現缺口　馬士基報價少逾3百美元、盟外船減收2百美元

39.6萬股民安心！00713配0.78元填息　歷時21個交易日

楊金龍：如果被列匯率操縱國是大事

盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝達談」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366