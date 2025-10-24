奧丁丁母公司首登NASDAQ！飆漲熔斷再失速狂跌　6個交易日崩9成

▲奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc.成功於美國納斯達克證券交易所完成直接掛牌上市。（ 圖／公司提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

以區塊鏈金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的OBOOK Holdings（Nasdaq: OWLS）10月16日在美國納斯達克（NASDAQ）上市掛牌，首日一度上演暴漲8倍、數度觸及熔斷的瘋狂行情，但掛牌才短短6個交易日從首個交易日盤中最高的90美元下殺至23日盤中最低點7.48美元，股價雪崩92%。

OBOOK 在美股23日以上漲1.16美元或12.18%、10.68美元作收。

OBOOK 於掛牌首日16日開盤價為每股 68.00 美元，較參考價 10 美元上漲 580%，當天交易因股價連續波動引發數次熔斷機制，當日終場收盤報 55.55 美元，相較參考價及先前私募估值仍上漲逾 450%。

惟OBOOK股價好光景僅維持1個交易日，連4個交易日走跌，22日收盤價9.52美元，跌落10美元以下，23日才見跌深反彈。

奧丁丁是台灣一家新創公司，以區塊鏈技術為核心的商業科技公司，旗下區塊鏈科技公司，在美國時間16日正式登上納斯達克全球市場，是亞洲首家以直接掛牌上市方式交易、創下紀錄。



