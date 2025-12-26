聯發科宣佈攜手DENSO　共同開發ADAS車用系統單晶片

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計廠聯發科（2454）今日宣布與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。

此次合作結合DENSO在車規級安全領域的專業與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科技在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片（SoC）與AI運算能力的技術，為新一代駕駛輔助系統提供一個具備高度擴展性且可立即量產的平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯發科表示，本次合作聚焦三大主軸，以打造突破性的ADAS效能，第一是引領市場的車規級安全性、可靠性、合規性。憑藉DENSO在安全與系統工程實力，此客製化SoC依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B/D等級的功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求，為全球車廠及Tier 1供應商提供堅實且可靠的平台。

第二則為業界領先的AI運算、感知架構、IP組合，聯發科藉由業界領先的異質運算技術能力，結合AI/NPU加速器，以及先進的ISP，為ADAS平台應用帶來卓越的效能表現。該平台支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理，整體與DENSO的專業領域協同優化。

第三則是優化設計品質、縮短上市時程，受惠於全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，此共同開發的解決方案能協助客戶提升系統設計品質，並加速產品上市時程。

聯發科副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺表示，此次合作結合兩大產業領先者優勢，不僅滿足全球汽車製造商和系統整合商最嚴苛的要求，更在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立全新產業標竿，帶領輔助駕駛的未來發展。聯發科正加速拓展引領市場的技術組合，為全球客戶重新定義汽車的駕乘體驗。

聯發科期望透過此次的合作，與DENSO共同定義智慧移動的未來，並加速推動先進駕駛輔助系統在全球市場快速落地。