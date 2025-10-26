ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲美股成為跨國指數型基金寵兒，富邦投信開募傘型基金。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治變化交錯影響下，投資人資產配置策略正悄然轉向，指數型基金除了具備高透明度、低成本與分散風險優勢外，更擁有「多幣別、多級別、多平台」三大優勢特色，預料將成為未來投資人參與美股的新藍海。

根據投信投顧公會統計，2025年9月跨國投資指數型基金規模達761億元，今年以來成長率達14.6%，顯示被動式投資策略逐漸成為市場主流。

看好這波趨勢，富邦投信宣布，預計將於11月24日正式展開「富邦美國傘型基金」募集作業，其中兩檔子基金富邦標普500指數基金與富邦NASDAQ-100指數基金，皆為指數型基金，追蹤標的是全球市場最具代表性的兩大美股指數：前者為S&P 500 Index、後者為NASDAQ-100 Index，兩檔基金擬任經理人皆由王辰方出任。

王辰方指出，標普500指數代表美國股市最具代表性的五百家大型上市公司，涵蓋產業廣泛、流動性佳，是許多長期投資人首選的核心資產。這樣的理念也呼應股神沃倫·巴菲特多次強調的長期投資策略。巴菲特曾表示：「我認為對大多數人來說，最好的投資就是持有標普500指數基金。」由於該指數具有美國市場代表性、高度分散、成本低廉且操作簡單等特性，長期持有往往能反映美國經濟實力的穩健成長。

另一方面，NASDAQ-100指數則聚焦於科技創新龍頭企業，包含NVIDIA、Microsoft、Apple等重量級公司，展現強勁的成長動能。富邦投信指出，投資人可依照自身風險屬性與投資目標，在標普500與NASDAQ-100兩大市場進行靈活配置，掌握成熟市場報酬機會與科技創新成長潛力的雙重優勢。

此外，隨著投資環境成熟，透過指數型基金三多優勢，布局美股更好入手。「多幣別」使得投資人可順勢運用美元資產布局；「多級別」讓不同資金需求的投資人靈活選擇累積或配息型基金；而「多平台」的投資管道，則讓投資人透過證券商、銀行或基金平台即可輕鬆入手指數型基金，降低門檻、提升參與度。

富邦投信表示，此次推出的兩檔指數型基金，鎖定長期成長市場，透過被動式投資策略，協助投資人分散風險、降低成本並簡化操作。對於希望長期參與美股成長紅利的投資人而言，標普500指數與NASDAQ-100兩大指數基金將是理想選擇。
 

關鍵字： 美股指數型基金投資富邦投信投資趨勢

