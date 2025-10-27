玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

▲玉山金董事長黃男州。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）23日發出併購相關重大訊息後，競爭對手玉山金（2884）沉寂4天後，今（27）日晚間才針對併購三商美邦人壽（2867）消息發出重訊回應，由於玉山金今日在外資「用腳投票」狂砍逾11萬張下，終場仍以下跌7.2%、每股30.3元作收，近60萬股民垂淚難止。

玉山金、中信金爭搶併購三商美邦人壽消息白熱化，為了展現併購誠意，中信金在連假前發出重大訊息，談及公司董事會決議通過進行轉投資案，並預告後續重訊待交易確認後再行公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場原預期玉山金應可在連假期間或今日盤前2小時向外說明，想不到身為金融特許行業的玉山金絲毫未置一詞，公司股價全天開低走低，一度探至29.9元，失守30元大關，終場以每股30.3元作收。

相較於中信金直球對決，玉山金對外傳以每股超過8元、總金額480億元且承擔約300億元增資三商壽風險的消息未主動回應，金管會監管者也未出手指導。不少法人、投資老手私下質疑公司「搶入口、吞不下」，毫無保險經營經驗的治理風險、換股後最大股東名單異動、公司額定資本額2000億元恐不夠用等討論皆浮現，惟玉山金晚間僅以「澄清媒體報導」為由發布重大訊息，而非以發布轉投資相關訊息，與公司標榜「心清如玉，義重如山」的風格相較格外曖昧。

玉山金重訊僅指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。玉山金強調，「有關外界傳聞，本公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布之重大訊息為準。」