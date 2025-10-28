鴻海砸420億！在台打造AI超級算力中心　預計2026年啟用

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海宣布投入420億元採購AI算力設備以打造超級算力中心。

文／鏡週刊

AI世代儲備算力的時代到來！鴻海昨（27）晚公告，宣布最高將投入新台幣420億元購置AI算力設備以打造AI超級算力中心，鴻海此舉不算意料之外，更明確傳達出鴻海在AI世代的佈局，已經進一步掌握運算效能並佈局未來研發，輔助自家智慧平台的發展，在製造供應鏈端的角色越走越領先。

隨著輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳今（2025）年5月宣布，海外總部落腳台北，最緊密的合作夥伴鴻海也緊鑼密鼓籌劃「AI Factory」超級算力中心在台灣的建置計畫。

鴻海一出手公告就是420億元，業界人士表示「揭露金額與先前規劃的數字相差不遠」，不過值得關注的產業動態應該是「當鴻海以龍頭之姿在台構建超級算力中心，讓供應鏈與合作夥伴有了群聚和依附的資源，那麼其他一線廠對於算力的需求與警戒心，恐怕也會油然而生，對於算力的競逐與儲備賽已經開始」業內人士私下評論。

據鴻海規劃，與輝達合作打造的AI超級算力中心，將購買1萬顆輝達Blackwell Ultra架構GB300 GPU，建立首期27MW（百萬瓦）的超級算力，預定2026上半年啟用。


關鍵字： 鴻海AI超級算力輝達投資

