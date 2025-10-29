單日飆漲近10%，半年飆99%！網：陸股當買877！

▲圖為陸股10月27日股票型ETF漲幅前十名。

陸股10月27日強勢上攻，AI概念股全面點火，激勵相關ETF同步飆升。復華中國5G（00877）受惠成分股勁揚，單日飆漲近10%，位居陸股ETF漲幅第一、全體股票型ETF第二名，漲勢甚至超越多檔槓桿型ETF，展現驚人爆發力。

受到中美經貿協商釋出正面訊號，加上9月中國規模以上工業企業獲利年增達21.6%、優於前值20.4%的亮眼經濟數據加持下，陸股昨（27）日強勢走揚，上證指數盤中逼近4,000點，改寫10年新高。資金明顯湧入科技板塊，AI供應鏈成為盤面主流，光阻劑、記憶體、算力硬體及CPO概念等族群全面點火，推升整體多頭氣勢。

昨日股票型ETF漲幅前十名中，有七檔為陸股相關ETF，尤以復華中國5G（00877）表現最搶眼，單日飆升9.78%，緊追國泰數位支付服務（00909）。此外，中信中國50正2（00753L）、國泰中國A50正2（00655L）、富邦上證正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）等亦齊漲超過6%。

分析00877飆漲原因，主因AI題材火力全開，帶動成分股全面上攻，生益科技、兆易創新、景旺電子等均亮燈漲停，環旭電子、新易盛、工業富聯等9檔亦上漲逾6%。此外， 00877持股中亦有9檔個股擠進昨日主力資金淨流入前20名，進一步帶動ETF表現。累計今年以來，00877漲幅已超過86%，穩居全體股票型ETF第一名。

展望後市，市場普遍預期中國「十五五」規劃將持續強化科技自主創新與高端製造布局，在中美貿易關係緩和、政策趨於寬鬆之下，陸股多頭格局有望延續。特別是在全球AI浪潮驅動下，算力需求高漲，中國國產晶片與伺服器產業鏈正迎來爆發期，2026年有望進入產能放量階段，再加上OpenAI等巨頭推進AI商業化進程，科技與通訊族群熱度不墜，00877等具高科技權重的陸股ETF仍可望延續上攻行情。