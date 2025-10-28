因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

▲船舶工程專家認為旺春輪報全損的機率高。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故的萬海航運「旺春輪」，在9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港。根據該公司今(28)日與近期陸續對客戶發布的公告，因作業安全與環保考量，卸載進度緩慢，43天僅卸下638個貨櫃，平均一天卸15個貨櫃，到本月26日為止還有1084個貨櫃待卸。

碼頭裝卸業者指出，一般正常作業，一台橋式機一個小時就可以卸下30個貨櫃，可能是考慮貨櫃內有積水會超重，或是貨櫃有扭曲損壞，無法用橋式機作業，才會花很多時間卸載。

萬海在公告中指出，WAN HAI 503船舶目前正在專業團隊的密切監督下進行卸貨作業。儘管貨櫃卸載作業持續進行中，現場仍面臨多項操作挑戰，卸貨作業須同步考量污染防治措施，以確保作業安全與環境合規。

具體情況如下：

1. 火災救援期間累積大量消防廢水，為符合救援港口的環保規定，該廢水需先抽入運輸容器集中收集，並經採樣與檢測合格後，方可進行岸上排放與後續處理。

2. 部分尚未開啟的貨艙內仍殘留一氧化碳，須先進行通風稀釋，待達到安全作業條件後方可進行開艙作業。

3. 船上貨櫃殘骸受損嚴重，且部分貨櫃浸水，導致吊掛作業難度高且耗時，且混雜的廢料與殘存貨物需依性質分別集中處理。現場專業團隊已視實際情況加派重型機具，並增設一台大型吊機以加速作業進度。

萬海航運與現場專業團隊正持續克服現場挑戰，積極推進卸櫃作業。公司衷心感謝各相關主管機關、合作夥伴及專業團隊在本次事故處理過程中所提供的協助與支持。

在本月21日的公告中則指出，由於事故期間船上連續發生大火，導致多數貨櫃遭焚毀或受火勢波及，卸櫃作業面臨以下困難：

‧ 僅能逐櫃以吊帶固定後，由吊車卸至岸上。

‧ 火災後產生之廢鐵與貨物殘渣，需仰賴重型機具集中後再以平板車吊卸。

‧ 火災主要燃燒區域之船體鋼板與繫固結構大面積熔毀，導致艙蓋亦因高溫融化變形，需以專業技術進行切割開啟。

所有作業皆在專業團隊監控與指導下進行，以確保安全。

萬海對於「旺春輪」是否能做整修，還是會賣廢鐵未做回覆，船舶工程專家認為，以船況看，報全損的機率高，損失會由保險公司承擔，賣廢鐵估計值7、8百萬美元，但須用來抵救災的支出。