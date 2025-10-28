新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

▲央行否認新台幣鈔券改版耗資500億元。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣改版爭議燒不停，外界不斷拿出央行前總裁彭淮南在任時曾提起「改版成本500億元」的說法質疑央行，央行今（28）日再發聲明提起3大理由，強調「沒有那麼多」、「本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事」。

第1、央行指出，網路社群所稱之500億元，主要是106年對新台幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，不在改版範圍。

第2，隨電子支付日益普及，央行認為未來硬幣使用將進一步減少，基於此不考慮硬幣改版，所以這次鈔券改版並無成本高達500億元的問題。

第3、央行強調，新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。

央行認為，有3大資料可顯示，鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民。

第1、多數國家改版的間隔年距11～24年，現行鈔券已使用24年超過改版年限；

第2、採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標；

第3、強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。

央行強調，在電子支付服務中斷時，現金是可靠之備援支付工具，對於無法獲得金融服務或有數位落差之族群而言，現金更是唯一支付工具，因此仍有鈔券改版的必要。