中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

▲統一發票示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

字跡模糊、破損的中獎發票還有救！有民眾自曝中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱工作流太多汗，導致發票模糊，連QR-code也看不清楚，大獎金飛走，南區國稅局今（29）日教戰透過商家補發或設定雲端發票自動歸戶2招化解，可以安心領錢。

南區國稅局表示，中獎人若發現中獎發票破損不全或模糊不清，可持該發票正本回到原開立發票的商家請求協助，經商家確認該中獎發票與存根聯（或存根檔）記載事項相符無訛後補救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，「傳統發票」由商家提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該存根聯影本及中獎發票正本至代發獎金單位兌領獎。

如果是「電子發票」，則由商家提供加註「補印」二字的電子發票證明聯，中獎人併同原電子發票證明聯至代發獎金單位兌領獎。

為避免發票遺失或毀損錯失中獎機會，南區國稅局局鼓勵民眾，於購物消費時多使用雲端發票載具（如手機條碼、會員卡等）儲存雲端發票，除可減少紙張浪費外，還可以自動對獎，多1次中獎機會。

雲端發票專屬獎項，114年5-12月期每期100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，如有設定匯款帳號還可享受中獎獎金自動匯款的便利，不會錯過成為千萬富翁的機會。