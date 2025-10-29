短債ETF成新寵？台灣人瘋月配息　林奇芬：別只看息收

▲短債ETF熱潮席捲投資市場，月月配息、低波動特性吸引資金湧入，成為民眾資產配置新焦點。（示意圖／非當事人，鏡週刊資料庫）

近年來，台灣投資市場ETF風潮火熱，不只股票型ETF備受矚目，連債券ETF也因應市場對降息的期待、資產配置需求而竄紅。資深財經媒體人林奇芬指出，這波熱潮其實反映出台灣投資人心態的轉變：從一味追逐報酬，到逐步重視穩健收益與風險管理，短債ETF因此順勢成為資金停泊與收息的理想工具。

▲林奇芬表示，短債ETF波動低、息收穩定，是現階段市場中最適合保守型投資人的資產配置工具。（照片提供：林奇芬）

投資心態轉變 資產配置意識抬頭

「其實投資人一直都在尋找能穩定獲利的工具，」林奇芬表示，台灣投資人早期偏好自己選股，後來轉向共同基金，但接受度有限。ETF普及後，因具備流動性佳、資訊透明、投資門檻低等優勢，再加上月月配息的誘因，迅速被市場接受，成為投資新寵。她觀察到：「許多人只記得代碼，就敢買ETF，這樣的直觀投資方式，讓ETF的普及速度遠超過基金。」

尤其2022年後快速升息，導致債券價格下跌，許多投資人重壓長天期債券想賺價差，卻反而承擔了不小波動。林奇芬認為：「這樣反而讓投資人重新認識債券，發現它的本質其實應該是收息，而不是追價差。」

短債受青睞 降息環境反更穩

進入2024年後，市場對降息預期強烈，美國聯準會降息時程雖屢遭延後，但中短天期債券殖利率已率先反應，形成所謂「凹型利率曲線」。

凹型利率曲線（U-shaped yield curve）的形狀是：短期利率較高、中期利率較低，而長期利率則高於中期利率，但低於短期利率，呈現「U」字形。這種情況通常預示著市場預期未來經濟可能會有轉變，同時伴隨著貨幣政策的收緊和未來降息的可能性，因此短期利率受貨幣政策推高，而長期利率則因對未來經濟前景的擔憂而受到壓抑。

這讓短債ETF的價格表現更為穩健、利息收益也較容易預估。「短債波動小、收息穩，是目前市場上最適合保守配置的工具，」林奇芬指出，特別對於已獲利的股市資金想轉入防禦型資產的投資人而言，短債是進可攻、退可守的選擇。

以近期掛牌的群益ESG投等債（00985B）為例，00985B掛牌以來淨值走勢與台幣兌換美元匯率走勢亦步亦趨，等於投資人免換匯即間接持有美元；而其淨值當中收益平準金(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除基金應負擔之費用)每日穩定增長，除了匯差，尚有年化高達5.7%的穩定孳息來源。此外，產品結合短天期、投資等級債及ESG企業三大元素，訴求穩健收息與低波動並重，不僅呼應投資人對現金流的期待，也強化整體資產抗震能力。林奇芬補充：「ESG企業的信用風險通常較低，能提供較穩定的息收，是保守型投資人可以納入考慮的選項。」

▲資料來源：投信官網、鏡週刊製表。

配息透明度高 月配息機制大受歡迎

配息資訊透明、月月配息，是短債ETF吸引台灣投資人關注的關鍵因素。林奇芬表示，00985B自9月掛牌後，10月底即首度配息，配息進度快、現金流穩定，有助投資人規劃日常收支與資金調度。「現金流比資本利得更重要，這是現在投資人越來越重視的理財觀念，」。

配息資訊可在ETF官網或各大投資理財平台上查詢，如MoneyDJ、CMoney、鉅亨等，投資人應定期關注配息率與含息報酬率，避免只看帳面股價變化而忽略實際收益。

▲資料來源：投信官網、鏡週刊製表。

理財習慣改變 搬家策略該三思

對於不少投資人有「搬家」習慣，舊的債券ETF一賣，新檔立刻補上，林奇芬也提醒：「這種換來換去的策略，可能為了追求報酬最大化，卻在過程中付出更多交易成本，還可能錯過配息時點或在價格波動中踩錯節奏。」

她指出，台灣投資人普遍期待「低波動、高收益」，但要提醒的是：「買進前要先問自己：我的投資目的是穩定收益？還是追逐短線？理清目標，才能避免盲目跟風。」

短債≠不跌 投資風險仍需掌握

雖然短債ETF波動較低，但並非完全沒有風險。「別以為短債不會跌，配息也不代表報酬，」林奇芬強調，價格仍會隨市場利率波動上下起伏，特別是降息進度未如預期，仍可能影響債券價格。她建議投資人查閱每月公告的配息率與含息報酬率，並觀察資產品質與天期配置。

00985B以短天期投資等級債為主，波動小、現金流穩定，是市場唯一可持有到到期的投資等級債ETF，可持有到到期的優勢是適合保守族、退休族或有現金流需求者的投資工具。林奇芬建議，若是較積極的投資人，也不妨保留三至五成資金配置在股票或高收益資產，與債券ETF搭配，達成風險分散。

在股市位處高點、全球景氣充滿變數的當下，債券ETF，特別是短天期產品，提供了投資人資金停泊的「中繼站」功能。林奇芬表示：「很多人現在不是不投資，而是找不到適合的時機與標的。與其把錢放定存或現金，不如進可攻退可守地選擇短債ETF，穩穩領息、等待下一波機會。」

總結來說，債券ETF不是短線炒作工具，而是投資組合中的穩定力量。對於期待現金流、重視風險控制的投資人而言，短債ETF在升息尾聲、降息預期明朗的環境下，確實是一個值得關注的好選擇。