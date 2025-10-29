ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

熙特爾能源週登場！四大展區重磅亮相　攜手VOLVO PENTA布局儲能新藍海

▲熙特爾（SEETEL） 新能源 。（圖／記者黃克翔攝）

▲熙特爾新能源（SEETEL New Energy）於「2025台灣國際智慧能源週」現場展示最新儲能技術與國際合作成果。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

台灣新創企業熙特爾新能源（SEETEL New Energy，7740-創）於「2025台灣國際智慧能源週」以「Power Your Success」為主軸，全面展示最新技術與國際合作成果。展出亮點包括Powered by VOLVO PENTA行動儲能單元（BESS）、自主研發的GridLink表後儲能EMS能源管理系統、5MWh大型液冷儲能櫃，以及全台最大儲能安全檢測實驗室，展現其一站式儲能系統整合實力。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示：「這次能源週我們將團隊成果全面具象化，讓參觀者更直觀感受熙特爾如何以系統思維推動智慧能源落地，也展現我們的技術深度與整合能力，實踐『Power Your Success』品牌精神，讓各界看見熙特爾在儲能領域的實力與突破。」

▲熙特爾（SEETEL） 新能源。（圖／記者黃克翔攝）

▲熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，本次能源週將團隊成果全面具象化，展現熙特爾在智慧能源落地應用上的整合能力與技術深度。

亞太首發！VOLVO PENTA行動儲能單元亮相

瑞典VOLVO集團旗下VOLVO PENTA此次應熙特爾新能源邀請，首次參與「台灣國際智慧能源週」，揭開雙方於亞太市場合作的新里程碑。現場發表的行動儲能解決方案由熙特爾負責系統整合與應用開發，採用VOLVO PENTA高效電池模組，展示「工地電動化」與「施工零碳化」的未來應用場景。

VOLVO集團新加坡資深經理蔡振榮（Dennis Chua）指出，亞太地區正進入行動儲能高速成長期，此次於熙特爾展位設立的「Powered by VOLVO PENTA」專區，不僅展現合作成果，也象徵雙方攜手推動亞太永續能源發展的共同承諾。

熙特爾新能源事業中心副總經理詹軍盛表示：「VOLVO PENTA在動力與電池系統的安全設計上享有世界級聲譽，結合熙特爾在系統整合與應用開發的專業，絕對是強強聯手。未來雙方也將持續深化在行動儲能及工業電動化領域的合作布局。」

四大展區搶先看！以技術實力勾勒智慧儲能藍圖

熙特爾在本屆能源週規劃四大展示空間，其中備受矚目的沉浸式模型展示區，包含與VOLVO PENTA合作打造的行動儲能單元（BESS）實體模型首次亮相，勾勒「工地電動化、施工零碳化」的未來樣貌。

同時展示的5MWh大型液冷儲能櫃模型，以高功率密度、多層液冷架構與模組化設計為概念基礎，呈現熙特爾在大型儲能系統研發的最新成果。現場同步展出橫跨台北、林口、台中三大基地、即將啟用的實驗室模型，建構30kW、300kW與3MW三種規格測試平台，形成全台規模最大儲能測試艦隊，象徵熙特爾從設計、生產到驗證的完整技術鏈正式成形。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源。（圖／記者黃克翔攝）

▲熙特爾新能源與Powered by VOLVO PENTA強強聯手，推出行動儲能單元，能源週首次亮相。

▲現場展示儲能高壓箱與5MWh大型液冷儲能櫃模型，呈現熙特爾在大型儲能系統的研發碩果。

▲▼現場展示儲能高壓箱與5MWh大型液冷儲能櫃模型，呈現熙特爾在大型儲能系統的研發碩果。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源 。（圖／記者黃克翔攝）

另一大亮點為首次公開的GridLink表後儲能EMS能源管理系統，透過即時演算與視覺化操作介面，展示AI驅動的智慧調度如何實現高效節能。四大展區串聯行動儲能、AI智慧管理、大型儲能櫃與實驗室平台，完整呈現熙特爾對儲能科技的系統化布局，吸引眾多觀展者駐足體驗。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼熙特爾現場展示5MWh大型液冷儲能櫃與實驗室模型，呈現從設計、生產到驗證的完整技術鏈，打造全台最大儲能測試艦隊。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源 。（圖／記者黃克翔攝）

▲現場導覽人員向國外觀展者解說熙特爾新能源x Powered by VOLVO PENTA行動儲能單元。

六大高峰論壇串聯產官學界　聚焦能源新趨勢

展期間，熙特爾舉辦六場主題論壇，邀集產官學界專家全面剖析儲能產業新趨勢。主講人包括VOLVO集團新加坡資深經理蔡振榮（Dennis Chua）、國立臺灣大學機械工程學系詹魁元教授、國立中央大學電機工程學系主任陳正一教授，以及熙特爾副總經理詹軍盛、溫泯毅與專案經理邱達暘。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼熙特爾能源週六大高峰論壇登場，邀集產官學界專家共論儲能新趨勢，圖為國立臺灣大學機械工程學系詹魁元教授發表演講。

▲▼ 熙特爾（SEETEL） 新能源。（圖／記者黃克翔攝）

論壇主題涵蓋行動智慧儲能、表後應用、國產化儲能解決方案、智慧製造與虛擬電廠、產學合作等多元面向，體現熙特爾對儲能生態系的整合思維與前瞻視野。

進軍日本市場　啟動高成長儲能引擎

根據國際研究機構 HORIZON 資料，日本儲能市場自2023年至2030年預估將成長逾600%，市場規模上看新台幣1,246億元，顯示日本正成為亞太最具潛力的新興市場之一。

熙特爾於2025年成立日本法人「和熙新能源合同公司」，正式進軍日本市場，積極推動在地業務與策略合作。首階段已與多家日本主要電力企業展開專案洽談，逐步擴大市場布局。

為深化台日能源技術與市場交流，熙特爾此次特別展出由RAUL社長江田健二與東北電力顧問出馬弘昭博士共同著作的《蓄電站商機》（中譯）。兩位皆為日本能源產業的重要意見領袖，該書更被譽為日本儲能產業的權威指南。透過此次展出，熙特爾不僅展現對日本市場的洞察，也以行動邁向國際級智慧儲能品牌之路。

展區資訊

展出時間：10/29–10/30（10:00–17:00）、10/31（10:00–16:00）
展出地點：台北南港展覽館1館1F
展區編號：I0806

關鍵字： 熙特爾能源儲能SEETEL台灣國際智慧能源週VOLVO PENTA

