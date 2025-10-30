快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停 吳敏求預告回歸

記憶體股旺宏（2337）連日漲停衝高後法說會爆出「連9季虧損」重大利空，雖然董座吳敏求出面致歉並承諾重回經營梯隊，仍無法化解投資人的疑慮，今（30）日盤中數度跌停，開盤約半小時已灌入17萬張成交量，股民深套搖頭。

台股站上2萬8！ETF紅通通 一表看單日漲幅前10檔

聯準會宣布降息，昨（29）日台股成功站上2萬8千點關卡，觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF（00982A）、群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、主動野村台灣50（00985A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）、保德信市值動能50（009803）、中信關鍵半導體(00891)都上榜，整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔。

快訊／台積電刷1520元新天價 指數飆漲232點刷28527新高

受到台積電（2330）衝至1520元新天價影響，台股今（30）日開高走高，開盤10分鐘指數大漲232.94點，奔28527.68點歷史新高。

快訊／台股漲185點刷28480新高 台積電平天價1515元

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以28350.24點開出，指數上漲55.5點，漲幅0.2％。

配10%+漲12%！00768B配10%股民嘗甜頭！網：10%會再配一次？

在通膨高漲、薪資漲幅有限的環境下，小資上班族越來越重視「穩定領現金」的投資方式。近期，復華投信宣布旗下復華20年美債ETF（代號00768B）從過去「不配息」改為「季季配息」，首度配息金額每單位1.24元，年化配息率達9.9%。 此舉立刻成為市場熱議焦點。

ETF雙強領軍！00929配息連升！00940相對便宜！ETF達人：看好00929再調升配息！

高股息ETF人氣持續升溫！資產規模達1,442億元、受益人數達59.3萬人的 00929（復華台灣科技優息）於10月21日除息，每股配發0.08元，完成填息走勢；同時，資產規模逾1,180億元的 00940（元大台灣價值高息）也宣布最新配息金額0.04元，年化配息率達5%以上，吸引大批投資人搶進，市場資金熱度不減。

輝達都沒他會漲！00877今年以來狂飆99%！專家：陸股基期並不高！

最近AI話題炒得沸沸揚揚，從ChatGPT到各種自動化工具，大家對人工智慧的討論從辦公室一路延伸到投資市場。隨著各大科技公司加碼投入AI算力建設，相關供應鏈的表現也受到矚目。這波趨勢中，復華中國5G ETF（00877）的表現特別亮眼，10月27日股價創下新高，吸引不少投資人注意。

中美貿易協議有助提振航運需求 但未必能扭轉美國經濟下行疑慮

全球關注的川習會今(30)日上午台北時間10時進行，英國勞氏新聞訪問財經與航運專家，估計美國至少降低芬太尼關稅10%，中國也將恢復美國穀物採購，有助提振航運需求。對此海空運承攬物流業捷迅公司長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀表示認同，但指出美國在通膨、裁員、反移民而流失基層勞力等狀況下，關稅降10-20%未必能帶動多少買氣。

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳 2主動式標的入列

台股多頭氣盛！在美股走高、輝達年度GTC大會登場釋出AI利多消息、美中貿易爭端和緩等訊息驅動下，加權指數於10/29再創新高，終場收在28294.74點，單日上漲345.63點，漲幅為1.24%，護國神山台積點也同步改寫盤中與收盤新高紀錄，收在1505元，上漲30元、漲幅為2.03%，連帶台股ETF表現大多也跟著水漲船高。

AI帶動散熱需求 邁萪預計11月下旬掛牌上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）將於30日舉行上市前業績發表會，並預計11月下旬掛牌上市，邁萪專注於散熱模組研發與製造，產品應用涵蓋伺服器、筆電、顯示卡、5G基地台與車用電子等多元領域，主要客戶包括國際雲端服務供應商、知名代工模組廠與電腦品牌大廠。受惠全球生成式AI熱潮推升AI伺服器建置需求，公司今年前九個月累計營收達27.63億元，年增86.86%，已超越去年全年表現。