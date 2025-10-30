快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

▲日圓匯率利示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日本央行今（30）日宣布維持隔夜利率在0.50%不變，符合市場預期，日央隨即發布報告指日本的實際利率處於相當低的水準，經濟前景面臨的風險偏向下行。

日本央行政策決定公告後，日經225指數上漲0.2%，日圓兌美元匯價由152.18擴大貶至152.81，小貶0.06%。

日本《共同社》報導，日本央行30日在貨幣政策會議上決定，政策利率維持現行的0.5%左右，暫不升息，日央總裁植田和男稍晚將向外說明政策方向。